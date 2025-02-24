Kardeşi ve Yengesini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kardeşi ve Yengesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Karabük'te kardeşi ve yengesini silahla öldüren Afgan uyruklu zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.02.2025 19:52
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Kardeşi ile yengesini öldüren zanlı tutuklandı

-Afgan uyruklu katil zanlısı çocukların önünde dehşet saçtı

KARABÜK - Karabük'te kardeşi ile yengesini silahla vurarak öldüren Afganistan uyruklu Norooz Ahmedi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta 5 katlı bir apartmandaki dairede meydana gelen olayda 29 yaşındaki Norooz Ahmedi, önce ağabeyi Kurban Ali Ahmedi'yi ardından mutfaktaki yengesi Leeqa Azemi'yi kafalarına ateşlediği silahla öldürdü. Katil zanlısı olay sonrası bindiği ticari taksi ile kaçarken evdeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ticari taksi ile kaçan zanlının Eskipazar ilçesinde olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şahsı cinayet silahıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Karabük'te bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay sırasında evde bulunan 2 ile 5 yaş arasındaki 5 çocuk polis ekipleri tarafından koruma altına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen silahlı saldırgan, gazetecilerin 'Neden yaptın', 'pişman mısın?' sorularına cevap vermedi. 29 yaşındaki zanlı savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ticari taksi şoförü Şafak Çomkalı, "Akşam saat 9.30 civarları falandı. Ben taksi durağındaydım. Telefon ederek söylediği adrese taksi istedi. Cinayet işlediği yere daha doğrusu. Gittim kendisini aldım. Oradan 100. Yıla gideceğimizi söyledi. Burada bir adrese geldik. Bir beş dakika kadar falan kapının önünde bekledim. Sonrasında tekrardan araca geldi. Olay yerine tekrardan gitti. Cinayet işlediği yere. Orada indirdim kendisini. Yaklaşık 15-20 sonra falan tekrardan aradı beni. Arabaya bindiğinde Eskipazar'a gideceğimizi söyledi. İlçeye yaklaşık 6-7 kilometre falan kala yolda durmamı istedi. Ben de sebebi sordum. Niye burada iniyorsun sen, ne yapacaksın burada diye. Üzerinde fazla nakit olmadığını söyledi. Ben de hava soğuk, kış ayındayız, sonra verirsin diye şey yapmadım. Durmadım, orada Eskipazar'a kadar getirdim kendisini. Eskipazar'da da girişte, göbek de indirdim kendisini" dedi.

Karabük istikametine dönüş yaptıktan 5 dakika sonra polislerin kendisini aradığını ifade eden Çomkalı, "Şahısla ilgili bilgi verdiler. Kendisi benim aracımda olduğunu ve indirdiğimi söyledim. Sonra tekrardan polis ekipleriyle irtibata geçtik. Şahsı takip etmem için benim geri dönmemi söylediler. Uzaktan takip et dediler. Tekrardan Eskipazar'a geri döndüm. Bu sefer emniyetteki arkadaşlarla telefonda sürekli irtibat halinde olduğumuzdan Eskipazar Emniyetinden arkadaşlar falan geldi. Onlarla birlikte bir görüşme yaptık ve şahsın yerini gösterdim. Daha sonrasında Karabük ekipleri yola çıktı zaten. Onlar geldiler ve yakaladılar" diye konuştu.

Çomkalı, Mengen yolu üzerinde yakalanan zanlının araçtayken çok sakin bir ruh halinde bulunduğunu, belindeki silahı da araçtan inerken gördüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kardeşi ve Yengesini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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