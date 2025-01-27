Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı - Son Dakika
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Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı

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Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında yakınlarını kaybedenleri arayıp hakaret eden 3 kişi dün gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yaşanan yeni gelişmeyi paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yaşları 18'den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" ifadelerini kullandı.

27.01.2025 09:38
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçmişti.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında dün Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D.'nin güvenlik güçlerince gözaltına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün X hesabından yaşanan yeni gelişmeye ilişkin detayları paylaştı.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Bakan Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'da bir otelde vefat edenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 suça sürüklenen çocuğun, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildiğini bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA DETAYLARI PAYLAŞTI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "son gelişme" olarak yaptığı açıklamada, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18'den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi." ifadesini kullandı.

Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı
Kartalkaya\'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Taha Yıldız:
    Malum şehirler malum ırklar 75 38 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Çocuk muamelesi yapmayın sakın 94 4 Yanıtla
  • kayserili:
    kendi anne baba kardeşleride aynı duruma düşer inşallah 67 9 Yanıtla
  • Gerçek Bilgi:
    Hiç biri önemli evrak değil banane ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin en önemli konusu yoksulluk adalet sizlik tir 18 49 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Sizleride böyle ters kelepçe görürüz inşallah 12 25 Yanıtla
  • şakir:
    AYNEN HATIRALARINA SAYGISIZLIK EDENLERI TOPLAYIN DIRI DIRI YANMALARINA SEBEB OLANLARI DEGILDE 18 10 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    bravo vallahi.yangında ihmali suçu olan bu kadar ölümden sorumlu olan otel sahibi değilde anılara saygısızları almak doğru bir hareket olmuş. 12 13 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ÇOCUK BUNLAR. NE YAPTIĞINI BİLMİYORLAR. CAHİLLER. BİZİM SİYASİLER TV DE TÜRK HALKINA SÖVÜYOR. ANANIDA AL GİT VS DİYENLER VAR. ONLARI TUTUKLAYIN 0 5 Yanıtla
  • Nazife:
    vefat edenlerin aile yakinlari tarifsiz aci içinde şoktalar zalimlik yapmayin gençler empati yapin. 0 0 Yanıtla
  • Erdoğan null:
    insanlıktan nasibini almamış mahluklar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı - Son Dakika
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