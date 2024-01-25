 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da Mezarlıkta Cinayet: Faillerin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da Mezarlıkta Cinayet: Faillerin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

Kastamonu il merkezinde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı'nda bir erkek cesedi bulundu. Cesedin başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edildi. Olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kastamonu\'da Mezarlıkta Cinayet: Faillerin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı
25.01.2024 - 02:29,  Güncelleme: 02:30
Abone Ol

Kastamonu'da mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Kan donduran cinayetin faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, Kastamonu il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta yerde yatar vaziyette bir erkek ile karşılaşan vatandaşlar, şahsın alkollü olduğunu düşünerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alkollü olduğu düşünülen şahsın başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine intikal eden Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Bölgede boş kovan arayan polis ekipleri bulunan şahsın Tolga B. olduğunu tespit etti. Mezarlığa atıldığı değerlendirilen Tolga B.'nin faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu, Polisiye, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Mezarlıkta Cinayet: Faillerin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 05:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Mezarlıkta Cinayet: Faillerin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement