Katil İtfaiye Eri Gizlice Defnedildi - Son Dakika
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Katil İtfaiye Eri Gizlice Defnedildi

Katil İtfaiye Eri Gizlice Defnedildi
22.07.2025 15:26  Güncelleme: 16:02
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Eşini ve iki çocuğunu öldüren Turgay Gezgin, tepki korkusuyla gizlice Yenipazar'da defnedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ailesini yangın çıkararak öldüren itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin'in cenazesinin, Yenipazar ilçesinde gizlice defnedildiği öğrenildi. Gezgin'in getirildiği tabutun da mezarlıkta bırakıldığı görüldü.

Olay, 18 Mart 2025 Salı günü Yeşil Mahalle 372 Sokak Hilal Apartmanı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Evde çıkan yangın sonucu itfaiye eri Turgay Gezgin'in çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) ile eşi Fatma Gezgin (34) yoğun dumana maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Evin yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti. Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini de tespit etti.

OLAYDAN 10 GÜN SONRA NİŞANLANDI

Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Eşi ve iki çocuğunu evde yangın çıkararak öldüren Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından 20 Temmuz tarihin ölü olarak bulundu. Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

NAZİLLİ'DE DEFNEDİLECEKTİ, GİZLİCE YENİPAZAR'A GÖMÜLDÜ

Ailesini katleden Gezgin'in bugün Nazilli Gülistan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nazilli Malhallı Mezarlığı'na defin edilmesi bekleniyordu. Gülistan Camii'ne gelen basın mensupları cenazenin burada bulunmadığını öğrenirken, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından cenazesi alınan Gezgin'in olabilecek tepkiler üzerine Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde sabah saatlerinde gizlice defnedildiği ortaya çıktı. Mezar taşında adı dahi bulunmayan Gezgin'in mezarlığa getirildiği tabutun, olduğu yerde bırakıldığı öğrenildi.

Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Katil İtfaiye Eri Gizlice Defnedildi - Son Dakika

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