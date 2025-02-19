14 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolan Mevlüt\'ü öldürdüğü iddiasıyla çiftlik sahibi tutuklandı

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Arda\'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız

İzmir'de ikamet eden Ayşe Atlar, 2011'de oğlunun kaybolduğuna ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında Atlar'ın izine rastlanmadı. Anne Ayşe Atlar'ın, geçen yıl oğlunun bulunması için bir televizyon programına katılması üzerine dosyayı tekrar açan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlar'ın son görüldüğü yerin Karaman olduğunu tespit etti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kayıp şahıs olayının aydınlatılması amacıyla 6 ay süren titiz bir çalışma başlatıldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları, teknik takip ve HTS incelemeleri sonucu Atlar'ın o dönemde çalıştığı çiftlik sahibi K.S ile olayla ilişkili olduğu düşünülen İ.S., T.Ö., H.E. ve A.Ç. Karaman, Ankara, Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ÇİFTLİK SAHİBİ 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden K.S. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.