Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı - Son Dakika
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Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

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Kayseri Melikgazi'de 5 yaşındaki bir çocuğun Suriye uyruklu bir şahıs tarafından taciz edilmesiyle başlayan olaylar nedeniyle şehirdeki güvenlik önlemleri artırıldı. İş yerlerinin ve evlerin ateşe verildiği olaylar sırasında 10 polis yaralanırken bölgeye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "Bir daha Danişmentgazi Mahallesi'nde böyle alçaklık olmayacak. Hiçbir polisimizin ve vatandaşımızın burnu kanamasın. Ne gerekirse yapacağız. Lütfen herkes evlerine gitsin" çağrısında bulundu.

01.07.2024 02:29
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine çıkan olaylar nedeniyle şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.

İŞ YERLERİ VE İKAMETLERİ ATEŞE VERİLDİ

Danişmentgazi Mahallesi'nde iddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi.

Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

10 POLİS OLAYLAR SIRASINDA YARALANDI

TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

VALİ ÇİÇEK: BEN SİZİN ÖFKENİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUM

Bölgeye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek vatandaşları sakinleştirmek için görüşmeler yaptı. Burada konuşan Vali Çiçek; "Ben sizin öfkenizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Size valiniz olarak söz veriyorum.

Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

"DEVLET GEREĞİNİ SONUNA KADAR YAPACAK"

Bir daha Danişmentgazi Mahallesi'nde böyle alçaklık olmayacak. Hiçbir polisimizin ve vatandaşımızın burnu kanamasın. Ne gerekirse yapacağız. Ama şu an dağılalım. Ne polisimizin ne de kimsenin canı yansın. Lütfen herkes evlerine gitsin. Devlet gereğini sonuna kadar yapacak" ifadelerini kullandı.

Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
Yangın yerine dönen Kayseri\'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek\'ten önemli çağrı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • serkan keskin: hepsine cip taksan gene bos is isten gecti vesselam cok yazik bu memlekete.. 85 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Gereken, evli evine köylü köyüne. Misafirlik uzun sürdü 73 1 Yanıtla
  • Barış: O mahallede olmayacak ama diğerlerinde olabilir diyor. Bravo vali beye 36 5 Yanıtla
  • Uğur Yayman: Sepeti koluna herkes evine geç bile kalındı zararın neresinden dönersek kardır 26 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: MHP ile Ak partinin arası bozulmak üzere yaa, MHP değişik kartlar açmaya başladı. hayırlısı bakalım. Yeni dönem seçimlerinde MHP Ak partiye destek verir mi göreceğiz ? 7 3 Yanıtla
  • Sade Vatandaş: Başka mahallede olabilir yani öyle mi sayın valim. 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Aslan: Olacağı buydu işte. Ülkeyi yol geçen hanına çevirirsen böyle olur. Daha bu iyi günlerimiz. 2 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Kendiniz açken yardıma ihtiyacınız varken sorunlarınız varken başkasının sorunlarıyla ilgileniyor musunuz? Herkes evine artık 2 0 Yanıtla
  • Deniz Memis: Yeter gitsinler kendi ülkerinde onurlarıyla şerefleriyle yaşasınlar birazcık varsa tabi 0 0 Yanıtla

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