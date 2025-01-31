Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı, suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı, suçüstü yakalandılar

Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı, suçüstü yakalandılar

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde tümülüste kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

31.01.2025 10:44  Güncelleme: 11:11
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Kayseri'nin Felahiye ilçesi Silahtar mahallesinde kaçak kazı yapıldığına dair alınan duyum üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyordu, suçüstü yakalandılar

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekiplerce yapılan çalışmada; 1. Derece Sit Alanı olan Başhöyük Tümülüsü'nde kaçak kazı yapan M.Y., M.B., E.B. ve C.B. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyordu, suçüstü yakalandılar

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahıslarla birlikte yaklaşık 25 metre uzunluğundaki kazı alanında ele geçirilen 1 adet invertör, 3 adet akü, 15 metre kablo, 1 adet darbeli matkap, 6 adet matkap ucu, 2 adet gaz maskesi, makara sistemi vb., 25 kalem 57 adet muhtelif malzemeler muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı, suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kayserili:
    neden şuç ? muameye baksan vatan haini 10 6 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    neden kolay yoldan zengin olma hayaliymis? başlığa bak. ne kadar zorlu sıkıntılı ve çalışma gerektiren heyecanlı korku dolu çalışmalar. neresi bunun kolay zengin olma hayaliymis. genelde zengin iş adamları rahat rahat çıkarır defineleri garibana geldi mi tutukla .. 13 0 Yanıtla
  • Fk:
    kardeşim adam kimin malını calılmış kendine toprak altında birşeyler ariyor 11 0 Yanıtla
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