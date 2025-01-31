Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı, suçüstü yakalandılar

Sabri Kılıc:

neden kolay yoldan zengin olma hayaliymis? başlığa bak. ne kadar zorlu sıkıntılı ve çalışma gerektiren heyecanlı korku dolu çalışmalar. neresi bunun kolay zengin olma hayaliymis. genelde zengin iş adamları rahat rahat çıkarır defineleri garibana geldi mi tutukla ..