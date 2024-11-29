Kayseri'de kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri, kar altında kalmış cansız mankenle karşılaştı.
İlginç olay, Melikgazi ilçesinde yer alan Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana geldi.
Bir kişi, apartman duvarının üzerinde kadın cesedi gördüğünü öne sürerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye gelip yaptığı incelemede, kadın sanılan kişinin kar altında kalan ve elbise giydirilmiş cansız manken olduğu belirlendi.
Öte yandan ihbarı yapan kişinin sinir krizi geçirdiği, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Kadın Cinayeti İhbârı Cansız Mankenle Sonuçlandı - Son Dakika
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