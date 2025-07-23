Kayseri\'de Kaybolan Çocuk Bulundu

Kayseri'de ablasına ziyarete geldikten bir süre sonra kaybolan çocuk, AFAD ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucunda dağlık arazide sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bağlı Başakpınar Mahallesi mevkide ablasını ziyaret eden M.A.K.'den (14), ziyareti sonrasında haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte AFAD 12 personel ve 2 kurtarma aracı sevk edildi.

Ekipler tarafından hem arazide hem de dron ile havadan yapılan aramalar sonucunda çocuk OSB arazisinde sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi. - KAYSERİ