Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi’nde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerine dubalar yerleştiren polis ekipleri araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, 63 VR 818 plakalı otomobilin sürücüsü Samet K. durdurularak evrak kontrolü yapıldığı esnada; Mehmet Reşat Ç. yönetimindeki 59 ACM 743 plakalı hafif ticari araç, durdurulan otomobili son anda fark etti. Sürücünün direksiyonu kırmasına rağmen hafif ticari araç, otomobilin sağ arka kısmına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle öne doğru savrulan hafif ticari araç, o sırada önünde bekleyen polis memuruna çarptı. Aracın altında kalan polis memuru, uygulamadaki meslektaşlarının yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun vücudunda ezikler olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Trafik denetiminde vahim olay! Denetimdeki araca çarptı polis altında kaldı - Son Dakika
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