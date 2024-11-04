Kazadan görüntü alan İHA muhabirine trafik polisinden sözlü ve fiziki müdahale - Son Dakika
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Kazadan görüntü alan İHA muhabirine trafik polisinden sözlü ve fiziki müdahale

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Kazadan görüntü alan İHA muhabirine trafik polisinden sözlü ve fiziki müdahale Trafik polisi kolundan ittirdiği muhabire çirkin ithamlarda bulundu Otomobile ile çarpışan motosikletli trafik polisi yaralandı Eskişehir'de bir otomobilin motosikletli trafik polisinin çarpışması sonucu meydana...

04.11.2024 13:39
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Kazadan görüntü alan İHA muhabirine trafik polisinden sözlü ve fiziki müdahale

Trafik polisi kolundan ittirdiği muhabire çirkin ithamlarda bulundu

Otomobile ile çarpışan motosikletli trafik polisi yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir otomobilin motosikletli trafik polisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen diğer trafik polislerinden birisi, görüntü alan İHA muhabirine sözlü ve fiziki müdahalede bulunarak işini yapmasına engel oldu.

Kaza, Odunpazarı İlçesi Akarbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Harmanyolu Sokak kesişiminde meydana geldi. Sokak arasından caddeye kontrolsüz çıkan 26 UE 101 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde bulunan 26 A 5564 plakalı trafik polisi motosikleti çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosikletli trafik polisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya müdahale eden trafik polisinden muhabire fiziki müdahale

Meydana gelen trafik kazasını haberleştirmek için olay yerine giden İHA muhabiri, resmi üniformalı bir trafik polisinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Kaza yapan araçlardan görüntü aldığı esnada çekim yapmaması talep edilen muhabire yönelik, sözlü ve fiziki müdahale gerçekleştirildi. Kolundan ittirilen ve parmak sallayarak "Olay çıkartmaya çalışıyorsun" şeklinde çirkin ithamlarla karşı karşıya kalan İHA muhabiri, bu anları kayıt altına aldı. Çevredeki vatandaşların dahi olay yerinde yakından gözlem yapabildiği alanda, işini yapan muhabire yönelik gerçekleşen sözlü ve fiziki müdahale saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

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