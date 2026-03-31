Kazada hayatını kaybeden taciz mağduru kızın son sözleri yürek dağladı

31.03.2026 12:09
Giresun’da eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kendisini taciz ettiğini iddia eden 16 yaşındaki T.T., geçirdiği kazanın ardından iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın kazadan önce annesine söylediği son söz ise yürekleri dağladı. Kazayla ilgili konuşan anne, kızının okula son günlerde gitmediğini, sosyal medyadaki tehdit yazılarından etkilendiğini ve "Gidelim buralardan anne" dediğini aktardı.

Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan, önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kız çocuğu T.T. (16), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Adem Hasbaş (23) tutuklanırken kız çocuğunun kaza öncesi annesine söyledikleri ortaya çıktı.

KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ÇARPTI

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.'ye çarptı. Kazada T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ davasının mağduru olan T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Adem Haşbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren T.T., bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞMA KARARI ALDI

Baba Ahmet Torun, kızının gözleri hariç tüm organlarını bağışlama kararı aldıklarını açıklayarak, “Süreci anlatmak gerekirse her şey, gece yarısı teknoloji yoluyla tacize uğrayan genç bir kızın yaşadığı travmayla başladı. Bu acıyı, vicdan sahibi her insan anlayacaktır. Bu travmaya rağmen ‘baba ve anne ne yapmam lazım?' dediğinde ‘Kızım ne yapman gerekiyorsa yaparsın' dedim ve şikayet dilekçesinde bulunduk, yasal süreç başladı. Bu sürede zanlı tutuklu yargılandı ama daha sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildiği andan itibaren birileri tarafından bu beraat olarak algılandı. Bu başka türlü gösterilmeye çalışıldı. Hukuki süreç devam ediyor, bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Fakat tutuksuz yargılanma, gecesinde bile kızım birileri tarafından saldırıya uğradı" dedi.

"BÖYLE BİR KIZA SAHİP OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Sanal medyadan ailesiyle ilgili iftira atıldığını belirten Torun, "Bunu yapan insanlar bu kızın ruh halini bir düşünsün. Kendi kızları olsa ne yaparlardı? Kızım bütün bunlara rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Annesinin çalıştığı iş yerine gitmek için yola çıktı ve o gece trafik kazası geçirdi. Kızım beyin ölümü gerçekleştikten sonra hayata gözlerini yumdu. Kızımın başkalarında yaşayabilmesi için organ bağışında bulunmayı düşündük. Şu anda bu süreç devam ediyor. Böyle bir kıza sahip olduğum için gururluyum. Gururluyum böyle bir kızı yetiştirebildiğim için” diye konuştu.

"KIZIMIN ORGANLARININ NAKİL EDİLECEĞİ İNSANLAR ASLA BİRİLERİNE BAŞ EĞMESİNLER"

Kızının organlarının nakledileceği kişilerin asla birilerine baş eğmemeleri temennisinde bulunan Torun, “Kızımın organlarının nakil edileceği insanlar, asla birilerine baş eğmesinler, boyun eğmesinler, yalakalık yapmasınlar, dik dursunlar. Sözünde duran insanlar olsunlar. Organlarının kıymetini bilsinler, mutlu, güzel günlerde kullansınlar. Kızımın organlarına sahip olan insanlar asla başkaları hakkında kötü düşünmesinler, kötülük yapmayı akıllarına getirmesinler. Karşısındaki insanları sevsinler. Ellerine, dillerine ve bellerine sahip olsunlar. Bunu özellikle söylüyorum. Asla karşılarındaki insanlara kötü söz söylemesinler. Ben onu hep ‘gözümün nuru' diye sevmiştim, o yüzden gözü haricinde bütün organlarını kullanabilirler. Hepsini bağışladık. Kızımın ne kadar özel bir insan olduğunu organ bağışında organları alanlar anlayacaktır, çok yakından hissedeceklerdir. Kızımın ne kadar özel bir varlık olduğunu her nefeslerinde hissedeceklerdir. Kızım kimseye kötülük düşünmezdi, kızım asla kimseye yanlış yapmadı, kimseye boyun eğmezdi, birilerinin maşası olmazdı" diye konuştu.

TUTUKLU SÜRÜCÜ SANIK DEDE’NİN ESKİ ENİŞTESİNİN İŞYERİNDE ÇALIŞIYORMUŞ

Öte yandan kazayla ilgili tutuklanan şüpheli sürücü Adem Hasbaş’ın, Görele ilçesinde tutuksuz olarak yargılanan Hasbi Dede’nin eski eniştesi O.A.’ya ait restoranda çalıştığı öğrenildi.

SON SÖZÜ YÜREKLERİ YAKTI

Genç kız ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımların ardından yaşanan kazayla ilgili konuşan anne, kızının okula son günlerde gitmediğini, sosyal medyadaki tehdit yazılarından etkilendiğini ve 'Gidelim buralardan anne' dediğini anlatmıştı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta, sanal medyada T.T. ile yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılmış, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edilmişti.

