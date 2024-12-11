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Kedinin Tıraşı Yüzünden Kavga

Kedinin Tıraşı Yüzünden Kavga

Bakırköy'de bir kadın, kedisinin tıraşını beğenmeyip veteriner teknikerine saldırdı.

11.12.2024 11:54
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İstanbul Bakırköy'de veteriner kliniğinde kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın ortalığı birbirine kattı. Kadın veteriner teknikerine hakaret edip tokat atarken, bir süre sonra kocasının da dahil olduğu saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz kasım ayında Bakırköy Yeşilköy'deki bir veteriner kliniğinde yaşandı. İddialara göre, kedisini tıraş ettirmek isteyen Nurdan Ü, sabah saatlerinde kliniğe gelerek kedisini bıraktı. Akşam saatlerinde eşiyle birlikte tekrar kliniğe gelen Nurdan Ü., kedisini almak istedi. Kedisinin tıraşını beğenmeyen ve bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın, eşiyle birlikte Veteriner Teknikeri Saliha Gamze Y.'ye saldırdı. Çiftin hakaretler edip tokat atmasıyla neye uğradığını şaşıran Saliha Gamze Y., Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu. Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y.'den şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tarafların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde ifade veren Veteriner Teknikeri Saliha Gamze Y., "Olay günü Nurdan Ü. ve eşi tıraş olması için kedisini kliniğe bıraktı. Akşam saatlerinde de eşi ile birlikte almaya geldi. O esnada bankaya gitmiştim. Döndüğümde araca binmişlerdi. Nurdan Ü. araçtan bana seslenerek, 'Kedimi kesmişsiniz' dedi. Ben de 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Şaka yapar gibi bir halim var mı?' dedi. Araçtan indi ve 'Kedimin bıyıklarını kesmişsin' diyerek üzerime yürüdü. Kendisi hamile olduğu için 'Yetkilimle görüşün' dedim ve kendimi çektim. Yanıma geldi ve bana tokat attı. 'Seni hamile hamile dövdüm' dedi. Eşi Serkan Onur Ü. de bana tekme atmaya kalkıştı ve küfür etti. Serkan Onur Ü. ve eşi Nurdan Ü.'den davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Serkan Onur Ü. ise ifadesinde, "Tıraş olması için kliniğe bıraktığım kedimi. Akşam eşim Nurdan Ü. ile birlikte almaya gidince bıyığının kesildiğini ve derisinde kırmızılıklar olduğunu gördüm. Tıraşı kimin yaptığını sorduğumda Saliha Gamze Y.'nin yaptığı söylendi. Bizi mağdur ettiklerini ve üzüldüğümü söyledim. Klinikten çıktık araca bindik, gidiyorduk. Saliha Gamze Y. adlı şahıs aracımıza doğru geldi. Eşim kendisine neden kedinin bıyıklarını kestiğini sordu. Bizi tersledi. Eşim bir şeyler daha söylerken küfür etti ve 'Arabadan in de göstereyim' dedi. Klinikten ve Saliha Gamze Y. adlı şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kedinin Tıraşı Yüzünden Kavga - Son Dakika

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