Kendisini borçlandıran patronunu öldürdü, çekiciye yüklediği otomobiyle İstanbul'a kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kendisini borçlandıran patronunu öldürdü, çekiciye yüklediği otomobiyle İstanbul'a kaçtı

Adana'da bar işletmecisi Saltık Buğra Keçebaş'ın borç yüzünden öldürüldüğü olayda, cinayeti işleyen şüpheli Mehmet Ali Kartal İstanbul'da yakalandı. Kartal, Keçebaş'ı borçları yüzünden öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin, Keçebaş'ı borçları ödemesi için aradığını, ancak kendisine küfür edilince öldürdüğünü söylediği öne sürüldü. Kartal, Adana'dan otomobilini çekiciye yükletip İstanbul'a kaçtı. İstanbul'da bir evde saklanırken yakalandı ve Adana'ya getirildi.

13.02.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da patronu kendisini borçlandırdığı için öldüren şüphelinin, otomobilini çekiciye yükletip İstanbul'a kaçtığı ortaya çıktı. Adana cinayet dedektifleri İstanbul'da şüpheliyi operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelinin, "Borçları öde demek için aradım, bana küfür edince öldürdüm. Pişmanım" dediği öne sürüldü.

Olay, 6 Şubat günü saat 19.55 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte bar işleten Saltık Buğra Keçebaş (45), oturduğu apartmanın otoparkında bulunan otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda şüpheli motosiklet ile gelerek 6 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Keçebaş, başından ve göğüs bölgesinden vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Keçebaş'ı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Keçebaş kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Keçebaş'ın cesedi toprağa verildi.

"50 saat kamera incelenip şüphelinin kimliği belirlendi"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Saltık Buğra Keçebaş'ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 50 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen dedektifler, Çukurova İlçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde şüphelinin evine girerken kaskını çıkardığını tespit etti. Yapılan tespit sonucu saldırganın Mehmet Ali Kartal (34) olduğunu belirledi. Saldırgan Mehmet Ali Kartal'ın, Saltık Buğra Keçebaş'ın çalışına olduğu öğrenildi.

"Aracını çekiciye yükletti, yatarak İstanbul'a kaçtı"

Saldırganın kimliğini belirleyen cinayet dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için kentteki PTS ve KGYS kameralarını incelemeye devam etti. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girdiği burada aracını bir çekiciye yüklettiği tespit edildi. Şüpheli çekici üzerindeki otomobilinin arka koltuğunda yatarak İstanbul'a kadar kaçtı.

"İstanbul'a gelince çekiciden inip, başka otomobile bindi"

Mehmet Ali Kartal, çekici üzerinde İstanbul'a kadar geldi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde çekiciden indi. Kartal, kendisini yolun karşısında bekleyen bir otomobile binerek Bağcılar ilçesine kaçtı. Kartal'ın çekiciden inmesi ve kendisini bekleyen araca binmesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"Saklanırken yakalandı"

Adana'dan İstanbul'a giden cinayet dedektifleri, Mehmet Ali Kartal'ı yakalamak için titizlikle operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Kartal, İstanbul'un Bağcılar İlçesinde bir evde saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli Adana'ya getirildi.

"Beni borçlandırdı, ödemesini istedim küfür etti, bende öldürdüm"

Emniyette sorguya alınan Mehmet Ali Kartal, "Saltık Buğra Keçebaş beni borçlandırdı. Borçları ödemesi için kendisini aradım. Bana küfür edince, bende gidip öldürdüm. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendisini borçlandıran patronunu öldürdü, çekiciye yüklediği otomobiyle İstanbul'a kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
04:14 Trump: Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
14:33 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Romantik Kar Pozu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu
14:30 Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
14:29 Hülya Koçyiğit’in ölümden döndüğü an 2 saat boyunca ambulans bekledi Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi
14:21 Fıtch’in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu Fıtch'in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
14:05 Çocuğunuza bu çantayı satın almayın Her yerden toplatılıyor Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor
13:58 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı’na gitme sebebim... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 10:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kendisini borçlandıran patronunu öldürdü, çekiciye yüklediği otomobiyle İstanbul'a kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.