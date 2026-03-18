Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşan'da Trafik Kazası: 2 Ölüm

18.03.2026 03:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın dorsesine arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Tekirdağ'ın Malkara ilçesi istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 AOG 678 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halindeki Ö.K. (50) yönetimindeki 20 ASZ 945 plakalı tıra bağlı 34 FIY 623 pakalı dorseye arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan ve Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31) ile Türk vatandaşı T.Y. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilmemesi için itfaiye aracına halat ile bağlanan kamyonette sıkışan yaralılar, yapılan çalışmalar ile sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslar ile sevk edildikleri Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Masawood Ur Rehman ile Muhammad Taimoor hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 03:59:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.