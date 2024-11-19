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Kick Boksçunun Mahkemesi Açıldı

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Sultangazi'de gencin ölümüne neden olan kick boksçu, hakim karşısında savunma yaptı.

19.11.2024 09:35
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Sultangazi'de 17 yaşındaki gencin kafasına yumruk atarak ölümüne neden olan kick boksçu hakim karşısında

İSTANBUL - Sultangazi'de aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'yu tartışma sırasında kafasına seri şekilde yumruklar atarak öldürdüğü iddia edilen ve kickboks sporcusu olan sanık hakim karşısına çıktı.

Sultangazi'de 22 Kasım 2023'de aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle önceye dayalı husumet bulunan 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'yu, tartışma sırasında kafasına seri şekilde yumruk atmak suretiyle öldürdüğü iddia edilen lisanslı kickboks sporcusu olan sanık Zafer Yasin Avcılar'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Zafer Yasin Avcılar ve avukatı Ceyhun Bora Kahyalar hazır bulundu. Duruşmaya hayatını kaybeden Yusuf Mutlu'nun annesi Yoncagül Mutlu ile babası Hüseyin Mutlu 'müşteki' sıfatıyla katılırken, avukatları Betül Öztürk ile Nüket Aydın da salonda yer aldı.

"Amacım sadece silahı çekmesini engellemekti"

Duruşmada savunma yapan sanık Avcılar, olay günü Yusuf Mutlu ile 2 arkadaşının önlerini kestiği belirterek, "Yusuf ve 2 arkadaşı etrafımı sardı. Bana 'ben sana demedim mi bir daha seni bu kızın yanında görmeyeceğim falan' dediler. Arkadaşı üstüme bıçakla saldırınca ben de kendimi koruma amaçlı ittim onu. Yusuf belinden silahı çıkarmaya çalışınca Yusuf silahı çekmesin diye 1 kere yumruk attım, amacım sadece silahı çekmesini engellemekti. Sonrasında Yusuf sersemledi. Sonra Yusuf yere düşmesin diye yavaşça tutup yere bıraktım. Dilini dışarı çıkarmaya çalıştım. Nefes almasını sağladım. Orada terzi dükkanı olan kadından su istedim. Abla su getirdi. Suratını yıkadım Yusuf'un. Sonrasında abla nabzı atmıyor dediğinde etraftakilere ambulansı arayın dedim. Kalabalıklaşınca orası korktum ve kaçtım" dedi.

"5 seneye yakın boks eğitimi aldım"

Mahkeme başkanının kendisine boks eğitimi alıp almadığını sormasının üzerine sanık Avcılar, "Cezaevine girmeden önce 1 senedir yapmıyordum. 5 seneye yakın eğitim aldım. Yusuf benim mahalleden çocukluk arkadaşım, aramızda herhangi bir husumet yoktu" diye yanıtladı.

Müşteki Hüseyin Mutlu mahkemede söz alarak, "Biz çocuğumuzu el bebek gül bebek yetiştirirken bir yerden de dikenler büyüyor. Benim çocuğum bu dikenlerin içine karışmış. Efendim biz aynı mahallenin çocukları olmamıza rağmen bunun babasıyla ben aynı yerde yetiştik. Aynı yerde büyüdük. Nasıl bir insan olduklarını nasıl karakterde olduklarını çok iyi biliyorum. Eğer bir başkası yapsaydı benim çocuğuma ben bu çocuğu çocuk diye elimden geleni yapardım. Ceza bile almasını istemezdim ama nasıl bir karakterde olduklarını çok iyi biliyorum. Sonuna kadar davamın arkasındayım. Suçlular cezasını çeksin başka bir isteğim yoktur" şeklinde konuştu.

"Sana 'can dostum' diye hitap ediyordu ve sen onu öldürdün"

Anne Yoncagül Mutlu ise ifadesinde sanığa hitaben "Yusuf ile siz dosttunuz. Yusuf seni telefonuna 'can dostum' diye kaydetmiş. Sana 'can dostum' diye hitap ediyordu ve sen onu öldürdün" ifadelerini kullandı ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık avukatı Ceyhun Bora Kahyalar, müvekkilinin beyanlarına katıldığını, asla kasten yapılan bir şey olmadığını söyleyerek mahkemeden tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı Betül Öztürk ise "Kick boksçu olduğu söylenen, bir insan vücudunda nereye vurabileceğini bilen bir sanıktan bahsediyoruz. Vücudun denge merkezini gözeten kick boksçu sanığımız bu darbeleri vurarak doğrudan, tamamen öldürme kastıyla hareket etmiştir. Benim müvekkilim kendini kurtaramadığı için dayağı yiyor ve ölüyor. Meşru müdafaa bunun neresinde? Kesinlikle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Zafer Yasin Avcılar'ın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'nun sokakta arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle önceye dayalı husumet bulunan şüpheli Zafer Yasin Avcılar ile karşılaştığı, Mutlu'nun yolda darp edildiğini düşündüğü arkadaşıyla karşılaşması nedeniyle şüpheli Avcılar'ı gördüğünde şüpheliye arkadaşını darp edip etmediğini sorduğu, daha sonra da aralarında sözlü tartışma başladığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Avcılar'ın Mutlu ile yanındaki 2 arkadaşına yumruk attığı, Mutlu'nun 'neden bize vuruyorsun' demesinin ardından şüpheli Avcılar'ın, Mutlu'nun belindeki silahı gördüğü, bunun üzerine lisanslı kickboks sporcusu olan şüpheli Avcılar'ın, Mutlu'nun kafasına birden çok kez ve seri şekilde yumruk atarak ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Zafer Yasin Avcılar'ın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kick Boksçunun Mahkemesi Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kick Boksçunun Mahkemesi Açıldı - Son Dakika

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