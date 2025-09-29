Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti

Rusya\'nın Ukrayna\'daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti
29.09.2025 20:19
Ukrayna'nın Kiev kentine yük götüren Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş, Rusya'nın başlattığı 12 saatlik bombardımanın ortasında kaldı. Sığınağa girmeyi reddedip tırında kalan Bektaş'ın bulunduğu bölgeye bomba isabet etti. Bektaş hayatını kaybederken, tırların alev aldığı anlar kameralara yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 12 saat süren bombalı saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır sürücüsü hayatını kaybetti.

RUS BOMBARDIMANINDA TÜRK TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Akyazı'dan aldığı yükü Ukrayna'nın Kiev kentine götüren Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı. 3 çocuk babası Bektaş, iddiaya göre Rusya'nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen tırında kalmayı tercih etti.

TIRLARIN ALEV ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Bombardıman sırasında bulunduğu bölgeye bomba isabet etmesi neticesinde Bektaş hayatını kaybetti. Saldırıda Bektaş'la beraber 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Paylaşılan görüntülerde bombardıman sonrası tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Ukrayna, sakarya, Ekonomi, 3-sayfa, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • jh2fx8697n:
    Ah be kardeşim keşke dinleseydin uyarıları Allah rahmet eylesin 14 0 Yanıtla
  • Apple User:
    mekanın cennet olsun korkusuz TÜRK.. 10 0 Yanıtla
    murat salih başçı:
    korkusuzluktan daha çok ahmaklık Allah rahmet eylesin. 1 0
  • Binali Şahin:
    yaşamaktan bıkmış demek ki 3 1 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    GARİP, ÜLKEMDE SIĞINAK MI GÖRMÜŞ Kİ SIĞINAK KÜLTÜRÜ OLSUN.. BİZİM ÜLKE O KADAR GERİ Kİ BIRAKIN SIĞINAK YAPMAYI FAKİRİN BAŞINI SOKACAK EVİ YOK ZENGİNDE EV GIRLA.. KALDI Kİ DEDİĞİM GİBİ ÜST YAPI MI VAR Kİ ALT YAPIYA ZAMAN HARCIYACAK.. ANLIYACAGIMIZ NE AKP NE CHP BU ÜLKEYE FAYDA SAĞLAMIYOR BİZDE MİLLETCE TAKIÖ TURAR GİBİ OY VERMEYE DEVAM EDIN 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
