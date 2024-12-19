Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı ağlatan an - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı ağlatan an

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Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu Oktay Kaynarca'nın ağladığı an yarışmaya damga vurdu. Kaynarca, usta oyuncu Yıldız Kenter ile ilgili bir sorunun sesli soru olarak yarışmacıya dinletildiği anlarda gözyaşlarını tutamadı.

19.12.2024 10:23  Güncelleme: 10:39
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Yıllardır ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşanan an izleyenleri de duygulandırdı. Sunucu Oktay Kaynarca, 2019 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter ile ilgili bir sorunun sesli soru olarak yarışmacıya dinletildiği anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Kenter'in şiir okuduğu sırada yarışmacıya şu soru soruldu:

Dinlediğiniz konuşma, 2019'da vefat eden hangi tiyatro sanatçısına aittir?

A- Belgin Doruk

B- Ayşen Gruda

C- Suna Pekuysal

D- Yıldız Kenter

Oktay Kaynarca, şiirin okunduğu anlarda gözyaşlarını silerek zor anlar yaşadı. Seyirci jokerini kullanan yarışmacı ise sesli soruya D Yıldız Kenter diyerek doğru cevap verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı ağlatan an

İŞTE KENTER'İN SESLENDİRDİĞİ O ŞİİR

Ne olur gülümseyin aynalar.

Gülümseyin size bakan gözlere;

Belli edin sevginizi, sevgiyle bakın.

Sakın meraklanmayın, dökülmez yaldızınız,

Işıltınız azalmaz.

Işıksız duvar olur, Ayna ışıksız olmaz .

Ne olur gülümseyin, gülün biraz...

Silin bu duygusuzluğu,

Yüzünüz her zaman aydınlık olsun.

Korkmayın sevginin aydınlığından.

Nefret ışıksız olur,

Sevgi ışıksız olmaz.

Kim Milyoner Olmak İster\'de Oktay Kaynarca\'yı ağlatan an

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Son Dakika 3.Sayfa Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı ağlatan an - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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