Kimlik dolandırıcılığı gerçeği trafik cezasından ortaya çıktı - Son Dakika
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Kimlik dolandırıcılığı gerçeği trafik cezasından ortaya çıktı

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Ankara'da yaşayan Rümeysa Sivri Nalbat, hiç gitmediği Bitlis'ten gelen trafik cezası hakkında suç duyurusunda bulundu. Nalbat'ın girişimleri sonucunda aracın kiralık olduğu ve sahte kimlik kullanıldığı ortaya çıktı. Nalbat, hayatında hiç Bitlis'e gitmediğini ve araç kiralamadığını belirtti. Eşi Enes Nalbat ise, sahte kimliğin herhangi bir olaya karışmadan bu durumdan kurtulmak istediklerini ifade etti.

29.04.2024 13:57
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Kimlik dolandırıcılığı gerçeği trafik cezasından ortaya çıktı

Hiç gitmediği Bitlis'ten trafik cezası yediğini öğrendi

ANKARA - Ankara'da yaşayan Rümeysa Sivri Nalbat, hiç gitmediği Bitlis'ten gelen trafik cezası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da ikamet eden ev hanımı Rümeysa Sivri Nalbat'a 34 BEM 307 plakalı otomobilden Elektronik Denetleme Sistemleri cezası geldi. Nalbat'ın girişimleri neticesinde aracın kiralık olduğu ortaya çıktı. Adını haritalardan bilen, hayatı boyunca hiç Bitlis'e gitmeyen ve kullanmadığı araç ile kendisine trafik cezası gelmesini şaşkınlıkla karşılayan Nalbat, ceza ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Hayatından hiç Bitlis'e gitmediğini ve araç kiralamadığını söyleyen Rümeysa Sivri Nalbat, "19 Nisan Cuma günü evimize bir ceza geldi. Bitlis'te Güroymak'ta bir ceza yediğim yazıyordu. Cezayı araştırdığımızda benim kimliğim adına bir araç kiralandığı ortaya çıktı. Hayatımda Bitlis'e gitmedim ve böyle bir araç kiralamadım. Onun için de bugün gelip bir suç duyurusunda bulunduk. Benim TC kimlik numaramdan ve ismim adresim yazıyordu. Bitlis'te bir araç kiraladığım yazıyordu. Ceza makbuzuna baktığımızda ceza 9 Mart'ta gelmiş görünüyor ve 9 Mart'ta ben evimdeydim. Ayrıca ben kimliğimi hiçbir zaman kaybetmedim. Kimliğim her zaman yanımdaydı. Hayatımda hiçbir zaman Bitlis'e gitmedim" dedi.

Eşi Enes Nalbat ise, eşinin adına gelen ceza hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, sahte kimliğin herhangi bir olaya karışmadan bu olaydan kurtulmak istediklerini belirtti.

Kimlik dolandırıcılığı gerçeği trafik cezasından ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kimlik dolandırıcılığı gerçeği trafik cezasından ortaya çıktı - Son Dakika

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