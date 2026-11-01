Kırıkkale-Ankara yolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale-Ankara yolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 5 kişi yaralandı

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Kırıkkale-Ankara yolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 5 kişi yaralandı
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Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki OSB önünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı; 43 ilin bağlantı noktasındaki yoğunluk dronla görüntülendi.

Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolunda hafta sonu yoğunluğunun da etkisiyle oluşan araç trafiği dronla görüntülendi.

Kaza, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Araçlar yoldan kaldırıldı, trafik normale döndü

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hafta sonu trafiğinin de etkisiyle 43 ilin bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu ise dronla görüntülendi.

Kaza anını anlatan sürücü Necati Genç, "Önümüzdeki araç durunca biz de durduk. Arkadan gelen araç hızını kesemedi, bize çarptı" dedi.

Kaynak: İHA
Kırıkkale3. SayfaOtomobilTrafikAnkaraGüncelOSBSon Dakika

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