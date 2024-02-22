Kırklareli Merkezli Operasyonda 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli Merkezli Operasyonda 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli Merkezli Operasyonda 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli merkezli 11 ilde yapılan operasyonda tarih eser kaçakçılığına yönelik 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

22.02.2024 16:52
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Kırklareli merkezli 11 ilde tarih eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kırklareli merkezli Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Manisa illeri olmak üzere 11 kentte operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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