Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden servis aracı ile iki araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı! 3 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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