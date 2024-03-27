Kız meselesi kavgası sonucu 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

"Kız meselesi" kavgası 16 yaşındaki genci canından etti
Tabancayla göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde meydan geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir araya gelen Kadem Can Çiçek ile E.K.D. arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. E.K.D'nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği Kadem Can Çiçek kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı. Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü Kadem Can Çiçek'i aracıyla Fatih Devlet Hastanesine götürdü.
Kadem Can Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.K.D gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Karabük'te Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde bir aydınlatma direğinde meydana gelen kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlar, çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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