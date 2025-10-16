Kızını kazara vurup intihar etmişti; tartışma araç alımı yüzünden çıkmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kızını kazara vurup intihar etmişti; tartışma araç alımı yüzünden çıkmış

Kızını kazara vurup intihar etmişti; tartışma araç alımı yüzünden çıkmış
16.10.2025 07:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir aile içi tartışma sonucu Muzaffer Yıldız (60), kızı Meltem Yıldız'ı (34) kazara vurdu ve ardından intihar etti. Baba Yıldız'ın araç almak için çocuklarından para istediği, olumsuz yanıt alınca tartışmanın çıktığı belirtildi. Muzaffer Yıldız, kızını yaraladıktan sonra intihar etti. Meltem Yıldız'ın ameliyatı başarılı geçti ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, evde aile içinde çıkan tartışmada kazara babası Muzaffer Yıldız (60) tarafından tabancayla vurulan Meltem Yıldız'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kızını yaraladıktan sonra intihar eden baba Muzaffer Yıldız'ın araç almak için 2 oğlu ve kızından para istediği, olumsuz cevap alınca kavganın çıktığı öğrenildi.

Olay, geçen 13 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 323'üncü Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde meydana geldi. Ailesiyle tartıştığı sırada elindeki tabancanın kazara ateş alması sonrası kızı Meltem Yıldız'ı (34) karnından vuran Muzaffer Yıldız, kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti. Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze'deki özel bir hastaneye, kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, karnından yaralanan Meltem Yıldız ise ameliyata alındı.

TARTIŞMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Muzaffer Yıldız toprağa verilirken, kızı Meltem Yıldız'ın ise ameliyatının başarılı geçtiği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olaya dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Muzaffer Yıldız'ın bir araç satın almak istediği ve bu nedenle evde bulunan kızı Meltem Yıldız ile 2 oğlundan para istediği öğrenildi. Çocuklarının olumsuz cevap vermesi üzerine tartışma çıktığı ve Muzaffer Yıldız'ın tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkardığı belirtildi. Muzaffer Yıldız'a aile bireylerinin müdahale ettiği ve bu sırada da tabancanın yanlışlıkla ateş aldığı öğrenildi. Merminin kızına isabet etmesi sonucu Yıldız'ın tabancayı başına tutarak ateşlediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Muzaffer Yıldız, Çayırova, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızını kazara vurup intihar etmişti; tartışma araç alımı yüzünden çıkmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’a 18 yaş sınırı geldi Instagram'a 18 yaş sınırı geldi
Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak
ABD’den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı 6 kişi hayatını kaybetti ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti
Yok artık Osimhen Tek başına tarih yazdı Yok artık Osimhen! Tek başına tarih yazdı

07:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Teklif Macron’dan gelmiş: Asker verir misiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?
01:16
Dünyayı endişelendiren talimat Trump gizli operasyon yetkisi verdi
Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi
23:58
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız
23:49
Temsilcisi yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe, Kenan Yıldız’ı ’’Alay ederek’’ reddetmiş
Temsilcisi yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe, Kenan Yıldız'ı ''Alay ederek'' reddetmiş
22:17
70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı
70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı
21:17
Pakistan, Afganistan’ın en kritik binasını vurdu
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2025 07:52:23. #7.11#
SON DAKİKA: Kızını kazara vurup intihar etmişti; tartışma araç alımı yüzünden çıkmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.