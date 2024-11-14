Kızların kavgasını erkekler ayıramadı - Son Dakika
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Kızların kavgasını erkekler ayıramadı

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Elazığ'da bir grup kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu.

14.11.2024 10:28  Güncelleme: 10:42
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Elazığ'da bir grup kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı erkekler ayıramadı.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Olay dün akşam saatlerinde Şehit İlhanlar bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir grup kız arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı erkekler ayıramadı.

BAZI KIZLAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kavga nedeni ile trafik uzun süre kilitlenirken, kavgaya karışan bazı kızlar sinir krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar, daha sonra bölgeden ayrıldı. Yaşanan olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kızların kavgasını erkekler ayıramadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızların kavgasını erkekler ayıramadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Turk:
    eskiden kızlar küfür etmeye çekinirdi şimdi sokak ortasında kavga ediyorlar yeri geliyor uygunsuz kıyafetleri olanlarda kavga ediyor hiç yakışmıyor kız kısmı küfür dâhi etmemelidir. 17 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sevgili kavgasıdır kesin 9 0 Yanıtla
  • Turk:
    Eskiden kızlar sokakta küfür etmeye çekinirdi şimdiki kızlar kavga ediyor küfür ediyor büyüklerine karşı yanlış hitaplar kullanıyor kız kısmı küfür etmez. 8 1 Yanıtla
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