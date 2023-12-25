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KKTC'de döviz bürosu soygunu: Katil zanlıları GKRY'ye kaçtı - Son Dakika
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KKTC'de döviz bürosu soygunu: Katil zanlıları GKRY'ye kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir döviz bürosunu soyarak sahibini öldüren Kamerun uyruklu 2 kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kaçtı. Yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

25.12.2023 - 18:50,
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- KKTC'de döviz bürosunu soyup, sahibini öldüren zanlılar Rum kesimine kaçtı

Katil zanlılarının kaçmasın yardım eden 2 kişi gözaltına alındı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir döviz bürosunu soyarak, sahibini öldüren Kamerun uyruklu 2 kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kaçtı. Katil zanlılarının kaçmasın yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 22 Aralık'taki döviz bürosu soygunuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerindeki Alav Döviz'i soyan ve sahibi 45 yaşındaki Ayça Alav'ı öldüren Kamerun uyruklu 2 zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kaçtığı ortaya çıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katil zanlılarının yakalanıp, iade edilmesi için Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve Rum yönetimi ile temasa geçtiği aktarıldı.

Katil zanlılarından biri Alav ailesinin yanında çalışmış

Katil zanlılarından Kamerunlu Brayn G.'nin 5 ay önce Alav ailesine ait pansiyonda çalışmaya başladığı ve bu süre zarfında cinayeti tüm detaylarıyla planladığı ve Kamerunlu bir suç ortağı ile hareket ettiği belirtildi. Brayn G.'nin Alav'ın eşinin yurt dışında olmasını fırsat bilerek, soygun planını devreye soktuğu aktarıldı. Alav Döviz bürosunun yanı sıra Vakıflar Çarşısı'ndaki Hit Bit isimli iş yerinin de sahibi olan Alav'ın Brayn G. tarafından Hit Bit'e çağırıldığı ve Brayn G.'nin suç ortağıyla birlikte Alav'ın ellerini, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak öldürdüğü ifade edildi. İncelenen kamera görüntülerinde Alav'ın saat 14.30 sıralarında döviz bürosundan çıkıp Hit-Bit'e gittiği, Brayn'ın ise saat 15.00 sıralarında Hit Bit'ten çıktığı ve Alav Döviz'e gittiği görülürken, sadece genç kadının çantasındaki ve yazar kasada bulunan 32 bin lirayı çaldığı kaydedildi. Katil zanlılarının döviz bürosundaki kasayı ise açamadığı aktarıldı.

Zanlıların GKRY'ye kaçmasına yardım eden 2 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından Pakistanlı Saddam Hüseyin ve Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho'nun yardımıyla katil zanlılarının Lefkoşa'dan Akıncılar bölgesine giderek, yasa dışı yollardan GKRY'ye kaçtıkları tespit edildi. Katil zanlılarının kaçmasın yardım eden Hüseyin ve Dongho gözaltına alınırken, katil zanlılarının iadesi için GKRY tarafıyla diplomatik görüşmeler sürüyor. Rum polisinin henüz şahıslara ulaşmadığı aktarıldı.

KKTC\'de döviz bürosu soygunu: Katil zanlıları GKRY\'ye kaçtı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa KKTC'de döviz bürosu soygunu: Katil zanlıları GKRY'ye kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de döviz bürosu soygunu: Katil zanlıları GKRY'ye kaçtı - Son Dakika
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