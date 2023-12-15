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Kocaeli'de DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 6 Gözaltı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yasaklı yayınlar, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi.

15.12.2023 - 15:23,
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DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik operasyon: 6 şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik 13 Aralıkta şafak operasyonu düzenledi. İkametlerde yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli\'de DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 6 Gözaltı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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