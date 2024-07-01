Kocaeli'de Lise Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de Lise Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Kocaeli\'de Lise Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yakalanan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.07.2024 11:18
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Kocaeli'de lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 26 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç'ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç hayatını kaybetti, zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Katil yakalandı

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düştü. Çoğaç'ı vuran şüphelinin 17 yaşındaki D.G. olduğu tespit edildi. Polis, D.G'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler D.G. (17), B.G. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. (33), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

İfadeleri tamamlanan 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Lise Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü - Son Dakika

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