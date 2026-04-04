15 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi kıskıvrak yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Murat E. yakalandı.

ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şüphelinin İzmit’te bir adreste saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu adres netleştirildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

Belirlenen adrese, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CEPHANELİK GİBİ

İkamette yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 165 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 2 adet laptop, 3 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirildi.

SAHTE AVUKAT KİMLİKLERİ BULUNDU

Operasyonda ayrıca 2 adet sahte avukat kimliği bulundu. Bu kimliklerin, şüpheli tarafından kimlik kontrolünden kaçmak veya kendisini farklı bir meslek grubuna ait gibi göstermek amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Ele geçirilen belgeler incelemeye alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Başkalarına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.