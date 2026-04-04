15 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi kıskıvrak yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
04.04.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şüpheli yakalandı. Şahsın saklandığı adreste yapılan aramalarda silah ve mühimmatın yanı sıra sahte avukat kimlikleri de ele geçirildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Murat E. yakalandı.

ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şüphelinin İzmit’te bir adreste saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu adres netleştirildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

Belirlenen adrese, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CEPHANELİK GİBİ 

İkamette yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 165 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 2 adet laptop, 3 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirildi.

SAHTE AVUKAT KİMLİKLERİ BULUNDU

Operasyonda ayrıca 2 adet sahte avukat kimliği bulundu. Bu kimliklerin, şüpheli tarafından kimlik kontrolünden kaçmak veya kendisini farklı bir meslek grubuna ait gibi göstermek amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Ele geçirilen belgeler incelemeye alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Başkalarına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:20
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
23:02
22:23
Beşiktaş'tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar
22:16
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
22:23
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
22:06
19:28
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
19:28
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:28:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.