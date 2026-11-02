Kocaeli\'de su kıtlığına dikkat çeken öğrencilerle işletme arasında arbede çıktı

Kocaeli'de son yıllarda yaşanan su kıtlığına dikkat çekmek için Yuvacık Barajı çevresinde etkinlik düzenleyen bir grup üniversite öğrencisi, mesire alanından ayrılmak isterken çıkış kapısının kilitlenmesi üzerine işletme yetkilileriyle tartıştı. Bariyerin kaynak yerinin kopmasıyla arbedeye dönüşen olayda öğrencilerden biri, tehdit edildiğini ve darbedildiğini öne sürerek yaşananları anlattı.

Olay, dün Başiskele ilçesindeki bir mesire alanında meydana geldi. Suyun İzinde projesi kapsamında Yuvacık Barajı çevresine gelen yaklaşık 20 üniversite öğrencisi ve beraberindeki eğitimciler, son yıllarda yaşanan su kıtlığına dikkat çekmek ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinliğin ardından piknik yapan grup, mesire alanından ayrılmak istedi. Ancak öğrenciler, girişte açık olan kapının çıkış sırasında kilitlendiğini fark etti. Duruma tepki gösteren grup ile işletme yetkilileri arasında tartışma çıktı. Öğrenciler, araçlarını çıkarmak amacıyla geçişi engelleyen bariyeri kaldırmaya çalışırken bariyerin kaynak yerinin kopması üzerine gerginlik arttı. Karşılıklı tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. İki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

"Biz girerken kapı açıktı"

Yaşananları anlatan öğrenci Yunus Emre Benek (26), "Pazar günü Suyun İzinde projesi için Yuvacık Barajı'nın hemen aşağısındaki mesire alanına gittik. Son iki senedir oluşan su kıtlığına dikkat çekmek, araştırmak ve suyun değerini anlayabilmek için arkadaşlarımızla toplandık. Tasarruf için ne yapmamız gerektiğini, suyu nasıl koruyabileceğimizi anlattık. Daha sonra öğrencilerle pikniğimizi yaptık. Piknik bittikten sonra mesire alanından ayrılmak istedik. Tam çıkarken kapı kilitliydi. Biz girerken kapı açıktı. Ne duba vardı ne de kapı kilitliydi. Oradaki bir beyefendiye kapının neden kilitlendiğini sorduk. Bize 'Kapı zaten her zaman kilitliydi. Siz nasıl girdiyseniz öyle çıkın' dedi. Hocamız da girerken kapının açık olduğunu söyledi. Bunun üzerine bize 'Yalancısınız, bir de utanmadan yalan söylüyorsunuz' dediler" dedi.

"Bariyeri kaldırırken kaynak yeri koptu"

Benek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz kapının açılmayacağını düşündük. Oradaki tahta engelin yukarı kaldırılabileceğini gördük. Arabayı geçirmek için kaldırdık. Araba geçtikten sonra indirirken kaynak yeri koptu. Bunun üzerine bize 'Hem yasak olan yere giriyorsunuz hem de zarar veriyorsunuz' dediler. Oysa orada araç girişinin yasak olduğuna dair herhangi bir tabela yoktu. Bize kamu malına zarar verdiğimizi söylediler. Biz de ne gerekiyorsa yapalım, kaynak gerekiyorsa yaptıralım dedik. Ancak jandarma çağıracaklarını söylediler."

"Seni buraya gömerim diyerek tehdit ettiler"

Tartışma sırasında hakaret ve tehdide maruz kaldıklarını öne süren Benek, "Biz sadece girerken kapının açık olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Ancak bize inanmayıp hakaret ettiler. Küfür etmemelerini söyledik. Bunun üzerine seni buraya gömerim diyerek tehdit ettiler. Biz 20 kişiydik ama kimsenin saldırma niyeti yoktu, kendimizi savunmaya çalışıyorduk. Ben de karşılık verip üzerine yürüdüm, arkadaşlarımız araya girerek bizi ayırdı. Uzaklaştıktan sonra tekrar gelip bize vurdu. Benim üzerimde kask vardı, kaska vurdu. Darp oldu ama bize zarar gelmediği için şikayetçi olmadım" şeklinde konuştu.

Mesire alanının kamuya ait olduğunu söyleyen Benek, "Orası kamuya ait bir alan. Biz kapının açık olduğunu anlatmaya çalışırken bize yalancı dediler. Bir kaynak yeri koptu diye kamu malına zarar vermekle suçladılar. Oysa biz tamir ettirmeyi teklif ettik. Hocamızın yanında hakaret ve tehditlere maruz kaldık. Gerekli kurumların müdahale etmesini istiyoruz" diye konuştu.