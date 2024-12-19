Kocaeli\'de Uyuşturucu Kovalamacasına Silahlı Gasp

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Kocaeli'de polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapacakları ihbarı üzerine durdurmaya çalıştıkları aracın sürücüsü ve yolcusu kaçmış, bu şahıslardan Doğukan Y. silahla gasp ettiği başka araçla kaçmaya devam etmiş ve ekip otosuna çarpmıştı. Film sahnesini aratmayan kovalamacada yakalanarak tutuklanan sanık Doğukan Y., "Ahirette hesaplaşacağız" dedi.

Olay, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana geldi. Polis ekipleri, Doğukan Y. ile Polat S.'nin İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek uyuşturucu ticareti yapacakları ihbarını aldı. Bunun üzerine şahıslar takibe alındı. Polis ekipleri şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurmak istedi ancak şahıslar kaçmaya başladı. Bir süre ilerleyen araç, trafik ışıklarında durduğu esnada yanına yaklaşan 2 polis aracıyla kontrol altına alınmak istendi. Araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Y., bu kez de araçtan atlayarak elindeki silahla 41 EV 794 plakalı aracı gasp etti ve kaçmaya başladı. Polat S. ise fırsattan yararlanarak 34 NJS 80 plakalı otomobile çarptıktan sonra otomobil ile birlikte kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi, Gebze istikametine doğru seyreden 2 aracı kovalamaya başladı. Körfez ilçesi Hereke bölgesinde önü kesilen Doğukan Y., ters istikamete girerek D-100 Karayolu'nda uzun süren bir kovalamaca sonucunda Şirinyalı mevkisinde durduruldu. Bu süreçte Doğukan Y., 2'si sivil, 1'i resmi olmak üzere toplamda 3 polis aracına çarptı. Yaralanan Doğukan Y., polis ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kaza sonucu 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Öte yandan, diğer şüpheli Polat S. de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinden hapse mahkum edildiler

Uyuşturucu ticaretine yönelik Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasında Doğukan Y.'nin 10 yıl, Polat S'nin ise 8 yıl 4 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Doğukan Y.'ye yönelik Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Gece vakti silahla yağma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, ruhsatsız silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme" suçlarından açılan davanın ilk celsesi de görülmeye başlandı. Duruşma salonunda müştekiler ve baro tarafından sanık için atanan avukat hazır bulundu. Sanık Doğukan Y. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Doğukan Y., baro tarafından atanan avukatı istemediğini, gelecek celse özel müdafisi eşliğinde savunmaya yapacağını dile getirdi.

"İçinde bulunduğumuz 2 ekip otosuna çarptı"

Olay yerinde bulunan polis memuru V.T., "Gelen anons üzerine ekip arkadaşımla beraber gasp edilen aracı takip ettik. Araç Kuruçeşme'den tersten geldi. Hereke'de yolu trafiğe kapattırdık. Tepe lambalarımız yanık şekilde bekledik. Doğukan çok hızlı şekilde geliyordu, içinde bulunduğumuz 2 ekip otosuna çarptı, şikayetçiyim" dedi.

"Yaralandık, ekip otomuzda hasar gördü"

Sanıktan şikayetçi olan polis memuru İ.E., "Olay günü bir aracın gasp edildiği anonsuyla harekete geçtik ve hemen takip ettik. Araç bizden kaçarak yollarda tersten ilerledi. Daha sonra Doğukan önce diğer ekip arkadaşımızın aracına, ardından bizim aracımıza çarptı. Yaralandık, ekip otomuzda hasar gördü ve şikayetçiyim" diye konuştu.

"Sanık, 'Peşimdeler arabayı bana ver' dedi"

Aracı gasp edilen H.E.D., "Aracımın içinde beklerken sanık elinde silahla arabaya bindi. 'Peşimdeler arabayı bana ver' dedi. İlk başta direndim ancak daha sonra aracı bıraktım. Aracımla kaza yapmış ancak zararımı karşıladı, şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

"Polis olduğumuzu söyleyince silahı kafasına dayadı"

Tanık olarak dinlenen polis memuru Y.B. de, "Gelen anonsla aracı takip ettik. Doğukan araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Elinde silahı vardı, polis olduğumuzu söyleyince silahı kafasına dayadı ve vatandaşın aracına yöneldi. Araç sürücüsüne silahı doğrulttu ve vatandaşı indirip kaçtı, biz de takibe deva ettik" ifadelerini kullandı.

"Şahısların uyuşturucu ticareti yapacakları ihbarı aldık"

İhbar üzerine şahısları takibe aldıklarını söyleyen polis T.K., "Şahısların uyuşturucu ticareti yapacakları ihbarı üzerine İstanbul'dan gelen aracı takip ettik. Aracı durdurmak istedik ancak sanık araçtan atlayarak yaya devam etti. Sivil olmamız sebebiyle bizi vatandaş sandı. Polis olduğumuzu söyleyince kafasına silahı dayadı, 'Kendimi öldürürüm' dedi. Silah zoruyla bir vatandaşın aracını gasp eti ve kaçtı. Biz araçla takip ettik, daha sonra arkadaşların ekip otosuna çarpmış" dedi.

"Ahirette hesaplaşacağız"

Tanıkların ve müştekilerin ifadelerinin ardından savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Doğukan Y. ise "Neredeyse 2 senedir tutukluyum. Kaza sonrasında polis ekipleri elmacık kemiğimi kırarak kaza süsü verdiler. Suçum sabit, alacağım cezaya razıyım ama kendileri yemin ediyor. Bende uyuşturucu yoktu. Yemin ederim benim cebime uyuşturucu polisler koydu. Uyuşturucu sebebiyle bana 10 sene ceza aldırdılar. Ahirette hesaplaşacağız. Ben yaralanmışsam beni ambulansla hastaneye getirmeleri lazım. Siz cerrah mısınız ki beni aracınızla götürüyorsunuz. Ben kimseyi darp etmedim. Ellerinde silahla bizi durdurduklarında sivil olmaları sebebiyle polis olduklarını anlamadım. Bu sebeple kaçtım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ