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Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti - Son Dakika
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Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti

Kocaeli'nde çocuklarının okuduğu okula giden veliler, öğrencilerin gözü önünde 2 öğretmeni darbetti. O anlar kayıt altına alınırken, hem veliler hem de darp edilen öğretmenler birbirlerinden şikayetçi oldu.

29.12.2023 - 13:19,  Güncelleme: 14:35
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde veliler, çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darp etti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, hem velilerin hem de darp edilen öğretmenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖĞRETMENLERİ DARBETTİLER

Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli 2 öğretmen sınıfta ders anlatırken, öğrenci velileri olan anne, baba ve oğulları tarafından önce hakarete, ardından da saldırıya uğradı. Sınıfı basan veliler, öğrencilerin gözü önünde öğretmenleri darp etti.

Kocaeli'de Veliler Öğretmenleri Darp Etti

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı. Hastaneye giden 2 öğretmen de darp raporu alarak velilerden şikayetçi oldu. Velilerin de öğretmenlerden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kocaeli'de Veliler Öğretmenleri Darp Etti
Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti
Kaynak: İHA
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Kocaeli, Ressam, Güvenlik, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti - Son Dakika
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