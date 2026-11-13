Kocaeli Gölcük\'te devrilen ağaç elektrik kablolarını kopardı, sokağı kapattı

Kocaeli Gölcük'te devrilen ağaç elektrik kablolarını kopardı, sokağı kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Gölcük'te İpekyolu Mahallesi 642. Sokak'ta yol kenarındaki ağaç kökünden sökülerek devrildi. Ağacın elektrik kablolarını koparmasıyla sokak araç geçişine kapanırken yaralanma yaşanmadı ve yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağacın devrilmesi neticesinde elektirik kaploları koptu, sokak ulaşıma kapandı.
Olay, Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesi 642. Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle kökünden sökülerek devrildi. Ağacın gövdesi sokağın üzerine düşerken, elektrik kabloları da koptu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak araç geçişine kapanırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ağacın kaldırılarak yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?