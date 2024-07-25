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Kontrolden çıkan traktör dehşet saçtı: 2 ölü 2 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör yol kenarında oyun oynayan çocukların arasına daldı. Feci kazada 2 kişi öldü 2 kişide yaralandı.

Kaza, 21.00 Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çatyol mevkiinde seyir halinde olan K.A. yönetimindeki 44 AEL 870 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Araç bir evin duvarına çarparak durabilirken, feci kazada 4 çocuk yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ada Yıldırım ile Zelal Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocukların vefat haberini alan aile yakınları hastane acil servislerinde sinir krizi geçirirken polis güvenlik önlemi aldı. İki çocuğun cenazeleri hastanelerdeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna yaralılar G.Ş. ile A.K. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Araç sürücünün gözlem altına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.