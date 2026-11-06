21 yıl önce Ankara-Konya yolunda öldürülmüştü: Ömer Faruk Akıllı cinayetinin şüphelileri yakalandı

21 yıl önce Ankara-Konya yolunda öldürülmüştü: Ömer Faruk Akıllı cinayetinin şüphelileri yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ömer Faruk Akıllı'nın 16 Eylül 2005'te Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Ankara-Konya kara yolunun 28'inci kilometresinde öldürülmesine ilişkin dosya 21 yıl sonra aydınlatıldı. JASAT ekiplerinin Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'teki 6 adrese yaptığı baskınlarda 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest kaldı.
Konya'da Ömer Faruk Akıllı'nın öldürülmesine ilişkin 21 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Olay, 16 Eylül 2005'te Selçuklu ilçesi Ankara-Konya kara yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Faruk Akıllı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.
21 YIL SONRA 5 İLDE OPERASYON
Cinayetin aydınlatılması amacıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., Ş.G., R.V., U.A. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.D. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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