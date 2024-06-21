4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi - Son Dakika
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4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi

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Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole uçtu ve alev alarak yanmaya başladı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

21.06.2024 09:43  Güncelleme: 10:35
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Otomobilin alev alarak yandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE UÇTUKTAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Kaza, gece saatlerinde Konya- Adana Kara yolu üzeri Hortu mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çelik idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Otomobil alev alarak yanarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Katliam gibi kaza! Şarampole uçan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi

4 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza! Şarampole uçan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi - Son Dakika

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