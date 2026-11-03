Beyşehir yolunda direksiyon hakimiyeti kaybedilen otobüs devrildi: 45 yaralı - Son Dakika
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Beyşehir yolunda direksiyon hakimiyeti kaybedilen otobüs devrildi: 45 yaralı

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Beyşehir yolunda direksiyon hakimiyeti kaybedilen otobüs devrildi: 45 yaralı
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Beyşehir yolunda direksiyon hakimiyeti kaybedilen otobüs devrildi: 45 yaralı
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Isparta-Beyşehir kara yolunda, Beyşehir'e 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Antalya'dan Iğdır'a sefer yapan araçtaki 45 kişi yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine götürülen yaralıların çoğunun hafif yaralı olduğu öğrenildi; 8 kişi Konya ve Seydişehir'deki hastanelere sevk edildi.

Konya'nın Hüyük ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çoğunun durumu hafif olmak üzere 45 kişi yaralandı.

ANTALYA-IĞDIR SEFERİNİ YAPIYORDU

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya- Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Isparta Beyşehir kara yolunda seyir halindeyken Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANELERE DAĞITILDI

Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya'ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
SeydişehirOtomobil3. SayfaAntalyaIspartaGüncelIğdırKonyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir yolunda direksiyon hakimiyeti kaybedilen otobüs devrildi: 45 yaralı - Son Dakika
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