Beyşehir yolunda direksiyon hakimiyeti kaybedilen otobüs devrildi: 45 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çoğunun durumu hafif olmak üzere 45 kişi yaralandı.

ANTALYA-IĞDIR SEFERİNİ YAPIYORDU

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya- Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Isparta Beyşehir kara yolunda seyir halindeyken Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANELERE DAĞITILDI

Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya'ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.