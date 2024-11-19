Küçükçekmece’de 14 Yaşındaki Çocuk Cinayeti - Son Dakika
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Küçükçekmece’de 14 Yaşındaki Çocuk Cinayeti

Küçükçekmece’de 14 Yaşındaki Çocuk Cinayeti

Salim Attal, 500 TL alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada vurularak hayatını kaybetti.

19.11.2024 14:26
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Küçükçekmece de öldürülen 14 yaşındaki Salim Attal cinayetinin detaylara ortaya çıktı.

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta dün yabancı uyruklu 14 yaşındaki Salim Attal ve 17 yaşındaki Samet K. silahlı kavgada vurularak yaralanmış. Salim Attal olayda hayatını kaybetmiş, Samet K. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 14 yaşındaki gencin cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

500 TL için öldürülmüş

Salim Attal'ın, Ali isimli arkadaşının 500 TL alacağı için; abisi Ahmet ve arkadaşı Samet K. beraber olayın yaşandığı yere gittiler. Ali Çolak alacağı olan 500 TL'sini saldırgandan istedi. Saldırgan para istenince kavga çıkartıp Ahmet Attal'a tokat attı. Daha sonra Salim Attal abime nasıl vurursun diye saldırgana vurdu. Öfkelenen saldırgan silahını çekip Samet K. ve Salim'i vurup olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olay anını anlatan Hüseyin Gürbüz, "Alacak verecek meselesi yüzünden olduğunu söylüyorlar. Önceden para için kavga etmişler. Hala daha kanlar yerde duruyordu. Bizim çocuklar burada oynuyordu. Çocuklara da gelebilirdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece’de 14 Yaşındaki Çocuk Cinayeti - Son Dakika

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