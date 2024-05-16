Eski nişanlısını sokak ortasında öldüren adamdan kan donduran mesaj: Hak ettiğini buldu

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Küçükçekmece'de eski nişanlısı Bahar Kaban'ı öldüren Gökhan Yıldız'ın cinayetten sonra kızın ailesine "Hak ettiğini buldu" diye mesaj attığı ortaya çıktı.

ESKİ NİŞANLISINI SOKAK ORTASINDA VURDU

Olay, saat 08.30 sıralarında, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y. yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Yaralanan Bahar Kaban yere düştü. Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİRLİKTE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Bahar Kaban'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Bahar Kaban'ın eski nişanlısı Gökhan Yıldız tarafından uzun süredir tehdit mesajları aldığı, genç kadının polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Ancak genç kadının peşini bir türlü bırakmayan Gökhan Yıldız'ın tehdit mesajlarına devam ettiği, "Bahar Kaban" adına sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını ve görüntülerini paylaştığı ifade edildi.

"HAK ETTİĞİNİ BULDU BAHAR"

Zanlı Gökhan Yıldız'ın cinayetin ardından Bahar Kaban'ın yakınlarına mesaj attığı ortaya çıktı. Firari olan Yıldız'ın mesajında "Hak ettiğini buldu Bahar. Siyah kanı toprağa, ruhu babası şeytana gitti" ifadeleri dikkat çekti.