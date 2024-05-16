Eski nişanlısını sokak ortasında öldüren adamdan kan donduran mesaj: Hak ettiğini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski nişanlısını sokak ortasında öldüren adamdan kan donduran mesaj: Hak ettiğini buldu

Geniş Video İzle

Küçükçekmece'de eski nişanlısı Bahar Kaban'ı öldüren Gökhan Yıldız'ın cinayetten sonra kızın ailesine ''Hak ettiğini buldu Bahar. Siyah kanı toprağa, ruhu babası şeytana gitti'' diye mesaj attığı ortaya çıktı. Yıldız'ın Bahar Kaban adına sahte sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.

16.05.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de eski nişanlısı Bahar Kaban'ı öldüren Gökhan Yıldız'ın cinayetten sonra kızın ailesine "Hak ettiğini buldu" diye mesaj attığı ortaya çıktı.

ESKİ NİŞANLISINI SOKAK ORTASINDA VURDU

Olay, saat 08.30 sıralarında, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y. yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Yaralanan Bahar Kaban yere düştü. Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eski nişanlısını sokak ortasında öldüren adamdan kan donduran mesaj: Hak ettiğini buldu

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eski nişanlısını sokak ortasında öldüren adamdan kan donduran mesaj: Hak ettiğini buldu

BİRLİKTE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Bahar Kaban'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Bahar Kaban'ın eski nişanlısı Gökhan Yıldız tarafından uzun süredir tehdit mesajları aldığı, genç kadının polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Ancak genç kadının peşini bir türlü bırakmayan Gökhan Yıldız'ın tehdit mesajlarına devam ettiği, "Bahar Kaban" adına sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını ve görüntülerini paylaştığı ifade edildi.

Eski nişanlısını sokak ortasında öldüren adamdan kan donduran mesaj: Hak ettiğini buldu

"HAK ETTİĞİNİ BULDU BAHAR"

Zanlı Gökhan Yıldız'ın cinayetin ardından Bahar Kaban'ın yakınlarına mesaj attığı ortaya çıktı. Firari olan Yıldız'ın mesajında "Hak ettiğini buldu Bahar. Siyah kanı toprağa, ruhu babası şeytana gitti" ifadeleri dikkat çekti.

Eski nişanlısını sokak ortasında öldüren adamdan kan donduran mesaj: Hak ettiğini buldu
Eski nişanlısını sokak ortasında öldüren adamdan kan donduran mesaj: Hak ettiğini buldu
Kaynak: İHA

Gökhan Yıldız, Sosyal Medya, Küçükçekmece, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski nişanlısını sokak ortasında öldüren adamdan kan donduran mesaj: Hak ettiğini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:25:41. #1.13#
SON DAKİKA: Eski nişanlısını sokak ortasında öldüren adamdan kan donduran mesaj: Hak ettiğini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement