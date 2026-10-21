Küçükçekmece'de motosiklet otomobille çarpıştı, sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de motosikletin otomobille çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. idaresindeki 34 L 5643 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Emre Seyhat (21) kontrolündeki 34 MCN 917 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Seyhat ile arkasında bulunan F.S. (21) yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Emre Seyhat'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan F.S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Seyhat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, otomobil sürücüsü S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.