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İstanbul Küçükçekmece'de, yer altı elektrik kablolarında patlama sonucu yangın çıktı. Aynı yerde sürekli çıkan yangın nedeniyle kesilen elektrikler esnafı canından bezdirdi. BEDAŞ'a tepki gösteren esnaf, sorunun giderilmesini istiyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy 1. Halkalı Caddesindeki yer altı kablolarında meydana geldi. Elektrik dağıtım firması BEDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı alanda yağış sonrası elektrik kablolarında patlama oldu. Patlamayla birlikte elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevrede elektrik kesintisi yaşanırken vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Yangın kısa süre sonra itfaiye ekiplerince söndürdü. İtfaiye ekipleri daha sonra kimsenin alandan geçmemesi için etrafı şeritle kapattı.

Aynı noktada sürekli çıkan yangın nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşanmasına esnaf BEDAŞ'a tepki gösterdi. Yaklaşık 6 aydır kesintilerin olduğunu söyleyen esnaf, elektrik kesintilerin yüzünden zarar ettiklerini söyledi. Öte yandan, yangının çıktığı yerde elektrik kabloların açık olduğu görüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan esnaf Ferman Ülker, "Hatlar değişti. O gün, bugündür haftanın üç günü kesinlikle elektrikler yok. iş yerleri var, insanların zararları var, bir dünya insan burada zarar ediyor, çünkü çalışamıyoruz. Elektrikler sürekli aynı yerden patlıyor, aynı yerden bozuluyor. Bunun çözümü basittir, bu olmamalı, kaynağını bulursun, neyse ona göre yaparsın. Özellikle Halkalı Caddesi, esnaf olarak hiçbir şekilde çalışamıyoruz. İşimizi yapamıyoruz, 6-7 tane daire var iş yerlerimizin üstünde ama biz her gün boş boş oturuyoruz. Bu yeni değil, haftanın 3 günü patlıyor. Üstü kapalı ama ya kablosu ince, ya çok üst zeminde, en ufak temas olduğunda geçiş olduğunda anında patlama gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.

Elektrik kesintileri yüzünden kiralarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini belirten Fatih Özkulaksız isimli esnaf, "Kaldırımdan sonra 6 aydır buradaki elektrik düzelmedi. Her iki günde bir elektrik gidiyor. Burada 4-5 binada elektrik hiç yok. gece yarıları geliyor, bazen gelmiyor iki günde bir geliyor. Bütün masraflar, kiralarımızı ödeyemeyecek duruma geldik. Buraya çözüm üretilmesini istiyoruz. Patlama oldu, yangın çıktı, burada binada da çıkabilirdi. Yoldan geçen birine de bir şey olabilirdi, arabalar var, insanlar geçiyor. Üstü açık, ilgi alaka yok. Çözüm istiyoruz, başka istediğimiz bir şey yok. Elektriğimizi veriyoruz, paramızı veriyoruz. Bu kadar para alıyorlar neye alıyorlar, boşa mı alıyorlar. Firma ile iletişime geçiyoruz, çözeceğiz diyorlar ama çözen yok" dedi. - İSTANBUL