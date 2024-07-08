Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 13 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 13 Yaralı

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Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 3 servis aracı ve 1 su tankerinin karıştığı kaza sonucunda 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale yapıldı. Kazanın nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

08.07.2024 08:35
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İstanbul E-5 Karayolu'nda 3 servis aracı ve 1 su tankeri zincirleme kazaya karıştı. Olayda yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ARACINA ÇARPTI

Kaza, saat 06.45 sıralarında Küçükçekmece E-5 Karayolu Göl mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, servis minibüsü şoförüyle, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez trafikte tartışmaya başladı. Suiçmez durmayarak, aracıyla 34 LUN 036 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Tartıştığı sürücünün aracına çarpınca zincirleme kazaya neden oldu: 13 yaralı

ARACA ÇARPINCA ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Çarpmanın etkisiyle arkasından gelen bir servis aracı ve su tankeri de kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. Yaşanan zincirleme kazada servis minibüslerinde bulunan 13 kişi yaralandı.

Tartıştığı sürücünün aracına çarpınca zincirleme kazaya neden oldu: 13 yaralı

YARALANAN 13 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 13 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Tartıştığı sürücünün aracına çarpınca zincirleme kazaya neden oldu: 13 yaralı

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİDE DÜŞÜNCE YOĞUNLUK OLUŞTU

Yaşanan kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından trafik akışı tek şeritten sağlanırken E-5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Tartıştığı sürücünün aracına çarpınca zincirleme kazaya neden oldu: 13 yaralı
Küçükçekmece E-5 Karayolu\'nda Zincirleme Kaza: 13 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 13 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 13 Yaralı - Son Dakika
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