Küçükçekmece E-5 Karayolu\'nda Zincirleme Kaza: 13 Yaralı

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İstanbul E-5 Karayolu'nda 3 servis aracı ve 1 su tankeri zincirleme kazaya karıştı. Olayda yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ARACINA ÇARPTI

Kaza, saat 06.45 sıralarında Küçükçekmece E-5 Karayolu Göl mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, servis minibüsü şoförüyle, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez trafikte tartışmaya başladı. Suiçmez durmayarak, aracıyla 34 LUN 036 plakalı servis minibüsüne çarptı.

ARACA ÇARPINCA ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Çarpmanın etkisiyle arkasından gelen bir servis aracı ve su tankeri de kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. Yaşanan zincirleme kazada servis minibüslerinde bulunan 13 kişi yaralandı.

YARALANAN 13 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 13 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİDE DÜŞÜNCE YOĞUNLUK OLUŞTU

Yaşanan kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından trafik akışı tek şeritten sağlanırken E-5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.