İstanbul E-5 Karayolu'nda 3 servis aracı ve 1 su tankeri zincirleme kazaya karıştı. Olayda yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 06.45 sıralarında Küçükçekmece E-5 Karayolu Göl mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, servis minibüsü şoförüyle, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez trafikte tartışmaya başladı. Suiçmez durmayarak, aracıyla 34 LUN 036 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle arkasından gelen bir servis aracı ve su tankeri de kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. Yaşanan zincirleme kazada servis minibüslerinde bulunan 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 13 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından trafik akışı tek şeritten sağlanırken E-5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 13 Yaralı - Son Dakika
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