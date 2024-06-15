Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Edremit Körfezi'nde Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Edremit Körfezi'nde Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde trafikte yoğunluğa neden oluyor. Özellikle tatil merkezlerindeki kavşaklarda uzun araç kuyrukları meydana geliyor. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul, Ankara, Bursa ve çevre illerden yola çıkan sürücülerin Edremit bölgesinden geçişleri ve hareketlilikleri devam ediyor. Kurban Bayramı arefesinde bölgeye tatil için gelen ve transit geçen araç sayısında artış dikkatleri çekiyor. İzmir, Çanakkale ve Edremit Körfezine tatil için gelen vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol güzergahında zaman zaman araç kuyrukları 2 kilometreye kadar uzuyor. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor. Aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç yoğunluğunun bulunduğu kavşak ve güzergahlarda trafik akışını sağlamak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.

15.06.2024 18:35
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde trafikte yoğunluğa neden oluyor. Özellikle tatil merkezlerindeki kavşaklarda uzun araç kuyrukları meydana geliyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul, Ankara, Bursa ve çevre illerden yola çıkan sürücülerin Edremit bölgesinden geçişleri ve hareketlilikleri devam ediyor.

Kurban Bayramı arefesinde bölgeye tatil için gelen ve transit geçen araç sayısında artış dikkatleri çekiyor. İzmir, Çanakkale ve Edremit Körfezine tatil için gelen vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol güzergahında zaman zaman araç kuyrukları 2 kilometreye kadar uzuyor. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor.

Aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç yoğunluğunun bulunduğu kavşak ve güzergahlarda trafik akışını sağlamak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Edremit Körfezi'nde Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

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