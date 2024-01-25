Kuşadası\'nda hastaneden taburcu olan genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre iki gün üst üste karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve reçete yazılarak evine gönderilen 23 yaşındaki genç, hastaneden geldiği günün sabahında hayatını kaybetti. İlçeyi yasa boğan ölüm olayını şüpheli bulan Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na arkadaşlarının ve akrabalarının yanına gelen 23 yaşındaki Murat Sezer, 16 Ocak Salı günü ishal ve karın ağrısı şikayetiyle Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne gitti. İddiaya göre, tansiyonu ve şekeri ölçülen Sezer'e reçete yazılıp gönderildi. İlaçlarını alan sezer bir gün sonra ağrılarının geçmemesi üzerine tekrar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne gitti. Yanında bir arkadaşı ile saat 21.00 sıralarında Acil Servise tekrar giden Sezer, ishalinin geçtiğini fakat göğüs ve mide ağrısının devam ettiğini belirtti. Elektrokardiyografisi (EKG) çekilen gence başka ilaçlar yazıldı. Eczaneden ilaçlarını alan Murat Sezer, arkadaşı ile birlikte evine gidip ilaçlarını içti. Arkadaşı sabah kalktığında Sezer'i hareketsiz bir biçimde yattığını fark etti ve telefon ile 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Murat Sezer'in kaldığı eve gelen acil sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen savcı, ölümü şüpheli bularak otopsiye gönderdi. İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan genç, İstanbul'da toprağa verildi.

"Ölümünün üzerindeki bütün şüphelerin ortadan kalkmasını istiyoruz"

Hayatını kaybeden Sezer'in ailesinin avukatı Mehmet Kürşat Yılmaz konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Murat Sezer 23 yaşında spor kimliği olan sağlıklı bir bireydi. 16 Ocak Salı günü arkadaşı ile birlikte Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne geliyor, mide enfeksiyonu geçirme şüphesi ile birtakım mide ilaçları verilerek gönderiliyor. Daha sonra 17 Ocak Çarşamba günü tekrar hastaneye geliyor ve ağrılarının geçmediğini beyan ediyor. Doktorlar serum takmak istiyorlar fakat rahmetli müvekkilim serumun içinde bulunan Avil diye bir maddeye alerjisi olduğunu söylüyor. Doktorlar da müvekkilime içinde herhangi bir alerji maddesinin olmadığını söyleyerek serum bağlıyorlar. Serum bittikten sonra EKG'si çektiriliyor ve müşahede altında tutulmasına gerek olmadığını söyleyerek başka bir ilaç reçete edilerek müvekkilim evine gönderiliyor. Müvekkilim gerekli ilaçlarını aldıktan sonra sabaha karşı istirahat halindeyken vefat ediyor. Biz kimseyi yargılamak istemiyoruz, fakat teşhisinde veya müdahalesinde herhangi bir yanlışlık varsa tespit edilmesini talep ediyoruz. Epikriz raporları bize ulaşmadı. Müvekkilimin genç ve sağlıklı bir birey olmasından dolayı otopsi talep ettik. Otopsi yapıldı ve raporu bekliyoruz. Ölümün üzerindeki bütün şüphelerin ortadan kalkması için Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli şikayetlerimizi yapacağız" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN