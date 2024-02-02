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Kuyumcuları sahte altınlarla dolandıran şebeke çökertildi - Son Dakika
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Kuyumcuları sahte altınlarla dolandıran şebeke çökertildi

Kuyumcuları sahte altınlarla dolandıran şebeke çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte altınlarla kuyumcuları dolandıran bir şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebeke, 8 farklı ilde 25 kuyumcudan 250 bin liralık vurgun yapmıştı.

02.02.2024 15:24  Güncelleme: 15:31
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Ağına düşürdükleri kuyumcuları sattıkları sahte altınlarla dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların 8 farklı ilde dolandırdıkları 25 kuyumcudan 250 bin liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde tuzağa düşürdükleri kuyumcuları altın süsü verdikleri metallerle dolandırıp haksız kazanç elde eden 4 şüpheliyi belirledi. İcra edilen teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen mali şube polisleri düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Dolandırıcıların Ankara başta olmak üzere Tokat, Sivas, Çorum, Sakarya, Elazığ, Diyarbakır ve Kars illerinde karıştıkları 12 olayda 25 kuyumcuyu dolandırdıkları öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte yürütülen operasyonda, 250 bin liralık vurgun yapan şahısların elde ettikleri nakitleri yakalanmaları durumunda kaybetmemek için başka kişilerin hesaplarına aktardıkları belirtildi.

Tanınmamak için kılık değiştirmişler

Şüphelilerin yakalanmamak için dolandırıcılık yaptıkları esnada farklı kılıklara büründükleri, kuyumculara altınları götüren kişileri sabıka kaydı olmayanlardan seçtikleri, komisyon verdikleri ve sürekli değiştirdikleri aktarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcuları sahte altınlarla dolandıran şebeke çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcuları sahte altınlarla dolandıran şebeke çökertildi - Son Dakika
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