Kuzey Makedonya'da 7 günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Kuzey Makedonya\'da 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Kuzey Makedonya'da Koçana'daki gece kulübü yangınında 59 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

17.03.2025 14:41  Güncelleme: 14:52
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Kuzey Makedonya'da Koçana'daki gece kulübü yangınında 59 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

Kuzey Makedonya'da yangın felaketiyle sarsıldı. Kuzey Makedonya Hükümeti, Koçana şehrindeki gece kulübünde dün yerel saatle 03.00 sıralarında çıkan ve 59 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Bugün uygulamaya giren yas ile birlikte ülkedeki kurum ve kuruluşlarda bayraklar yarıya indirildi. Hükümet aynı zamanda Devlet Piyasa Denetim Müfettişliği'nin önümüzdeki 3 gün içinde ülke genelindeki eğlence mekanlarına (kabare, gece kulübü, diskotek ve açık hava diskotekleri) olağanüstü denetimler gerçekleştirmesi kararı aldı.

Koçana Belediye Başkanı Ljupcho Papazov, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenmeyecek

Ulusal yas ilanı ile birlikte 7 gün boyunca kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenmeyecek. Radyo ve televizyon yayıncıları, programlarını yasa uygun şekilde düzenleyecek. Yayınlanan müzik, yalnızca yas günlerine uygun türde olacak. Televizyonlar, komedi filmlerini ve programlarını yayınlayamayacak. Yas günlerinin bitimine kadar radyo ve televizyon yayıncıları, yerli müzik yayınlama zorunluluğundan muaf tutulacak.

"Hayatımın en zor günü, hesap sorma konusunda merhamet edilmeyecek"

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, hayatının en zor günü olduğunu söyledi. Konuşacak durumda olmadığını, kalbinin kırık ve ruhunun tamamen çökmüş durumda olduğunu belirten Mickoski, "Sorumluluk söz konusu olduğunda, merhamet olmayacak, bunu bekleyin. Adım adım, isim ve soyadla sorumluluk olacaktır. Kurumların cerrahi hassasiyetle gerçekleştireceği bir eylem olacak. Merhamet olmayacak" diye konuştu.

"Hepimiz şoktayız, acı ölçülemeyecek kadar büyük"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ise "En ağır yaralılar, en iyi tıbbi yardım ve müdahale alabilmeleri için Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye'ye sevk ediliyor. Tüm bölgeden, Avrupa'dan ve dünyadan iyi insanlar bizimle. Bu erdemli hareketi asla unutmayacağız. Onlara sonsuza kadar minnettar olacağız" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Taravari yaralılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı

Sağlık Bakanı Arben Taravari bugün düzenlediği basın toplantısında, Koçana ve çevre illerde tedavi gören tüm hastaların başkent Üsküp'e nakledildiğini, şu anda yurt içinde 84, yurtdışında ise 51 hastanın tedavi edildiğini söyledi.

Yurtdışına giden ağır hastalar arasında 3 kişi İstanbul'a, 6 kişi Ankara'ya olmak üzere 9 yaralı Türkiye'ye gönderildi. Bulgaristan'a 14 hasta, Yunanistan'ın Selanik şehrine 5 hasta, Sırbistan'a ise 17 hasta, Budapeşte'ye 2 hasta, Litvanya'ya ise 4 hasta sevk edildi. Bugün de Slovenya'ya 2 ya da 4 hastanın, Hırvatistan'a 4 hastanın, Avusturya'ya 6 hastanın ve Belgrad'a 12 hastanın daha sevk edileceği aktarıldı.

Balkan ülkelerinden yas kararı

Balkan ülkeleri Sırbistan bugün, Bulgaristan ve Karadağ ise yarın Kuzey Makedonya'daki yangın felaketiyle ilgili birer günlük yas ilan etti.

Eski Ekonomi Bakanı ifadeye çağrıldı

Kuzey Makedonya'da Eski Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Koçana'deki gece kulübünün sahte lisansı nedeniyle, en az 59 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak Üsküp'teki Karpoş Polis Karakolu'na ifadeye çağrıldı.

Kuzey Makedonya Meclisi bu haftaki faaliyetlerini askıya aldı

Meclis Başkanı Afrim Gashi, meclisin bu hafta için planlanan tüm faaliyetlerinin iptal edilmesini teklifinin oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

Meclis yalnızca Koçana trajedisine ilişkin kararların alınmasına ihtiyaç duyulması halinde toplanacak.

DNK müzik grubunun 8 üyesi de hayatını kaybedenler arasında

Yangın felaketinde gece kulübünde sahne alan "DNK" müzik grubunun 8 üyesi ve Shkupi Futbol Kulübü'nün futbolcusu da hayatını kaybetti.

Patlayıcı maddeler müzik grubu üyeleri tarafından mekana getirildi

İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski bugün düzenlediği basın toplantısında, yangına sebebiyet verdiği düşünülen patlayıcı (piroteknik nesneler) maddelerin "DNK" müzik grubu üyeleri tarafından mekana getirildiğini belirtirken, "Ne yazık ki, bunları kullanmakla sorumlu olan kişi hayatını kaybetti" dedi.

Alınan tedbirler sonucu, iş yeri sahibinin çalışma lisansının olmadığının tespit edildiğini kaydeden Toşkovksi, "Lisans verilmesi, Ekonomi Bakanlığı'nın yetkisindedir, ancak iş yeri sahibinin geçerli bir lisansı olmadığı ve sahte bir lisans sunduğu belirlendi. Ayrıca, gece kulübü sahibinin ev ve araçları ile ilgili bir arama yapılacak ve sorumlu kişinin muhasebe bürosunda da arama gerçekleştirilecek" değerlendirmesinde bulundu. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

Makedonya, Politika, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Makedonya'da 7 günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika

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