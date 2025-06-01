Takla atan araçtan 9 yaşındaki çocuk yola savruldu

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde dün gece saat 23.50 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A.'nın kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan L.A. idaresindeki 34 COY 530 plakalı otomobile çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle 34 COY 530 plakalı otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takan 2 yolcunun hafif derecede yaralandığı ve basit tıbbi müdahale neticesinde aynı gün taburcu edildiği öğrenildi.

ÇOCUK ARAÇTAN YOLA SAVRULDU

Emniyet kemeri kullanmayan arka koltukta yolcu olan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk, taklalar atan otomobilden yola düştü. Kaza esnasında yolda seyir halinde olan diğer sürücüler yola savrularak düşen çocuğu sakinleştirerek kazanın ilk şokunu atlatmasını sağladı. O anlar saniye saniye güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı.