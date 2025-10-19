Louvre Müzesi'nde güpegündüz soygun! Napolyon'un mücevherlerini 7 dakikada çaldılar - Son Dakika
Louvre Müzesi'nde güpegündüz soygun! Napolyon'un mücevherlerini 7 dakikada çaldılar

19.10.2025 13:52
Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Fransa'daki Louvre Müzesi'ne gelen maskeli hırsızlılar, Napolyon ve İmparatoriçe Josephine koleksiyonundan 9 değerli mücevheri 7 dakikada çaldı. Hırsızlar olay yerinden motosikletle kaçarken müzenin bugün için ziyaretçilere kapatıldı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleştiğini bildirirken, müzenin bugün ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.

LOUVRE MÜZESİ'NDE SOYGUN

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan Fransa'daki Louvre'de hırsız paniği yaşandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleştiğini bildirdi. Dati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yaralanma bildirimi yok. Müze ekipleri ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

NAPOLYON'UN MÜCEVHERLERİNİ ÇALDILAR

Fransız medyası, 3 maskeli şahsın, bu sabah müzenin açılış saatinden kısa bir süre sonra zorla içeri girdiğini ve 9 parça mücevher çaldığını bildirdi. Haberde, şahısların bir motosikletle kaçtığı aktarıldı.

Pencereleri kıran iki saldırgan, Fransız kraliyet mücevherlerinin bir bölümünün sergilendiği Galerie d'Apollon (Apollo Galerisi)'ne yöneldi. Hırsızlar, Napolyon ve İmparatoriçe'ye ait koleksiyondan 9 mücevheri çalarak kaçtı. Çalınan eserler arasında bir kolye, bir broş ve bir taç da bulunuyor.

FRANSIZ BAKAN: SOYGUN 7 DAKİKA SÜRDÜ

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Pazar günü Paris'teki Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin "paha biçilemez" olduğunu söyledi. AFP'nin haberine göre; bakan, üç veya dört hırsızın sergi alanında bulunan "Gallerie d'Apollon" (Apollon'un Galerisi) adlı mekandaki iki sergide bulunan mücevherleri çaldığını ve soygunun yalnızca 7 dakika sürdüğünü söyledi.

MÜZE KAPATILDI

Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği Louvre Müzesi'nden yapılan açıklamada ise "müzenin olağanüstü nedenlerden dolayı bugün kapalı kalacağı" bildirildi.

ÇALINAN MÜCEVHERLER BULUNDU

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati gazetecilere yaptığı açıklamada, çalınan mücevherlerden birinin soygun mahalline yakın bir yerde bulunduğunu bildirdi. Dati, "Mücevher soygun mahalline yakın bir yerde düşürülmüş" ifadelerini kullanırken, bulunan parçanın "inceleme altında" olduğunu belirtti.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, hırsızların "profesyonelce, şiddet kullanmadan ve panik yapmadan" hareket ettiklerini söyledi. Bulunan parçanın ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • oktay sayar:
    3 kişi ,bir motoksilete nasıl binmiş ? soru bu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
