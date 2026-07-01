Alkollü Kadın Sürücü Pazara Dalıp Karpuzları Ezd - Son Dakika
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Alkollü Kadın Sürücü Pazara Dalıp Karpuzları Ezd

01.07.2026 09:47
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, otomobiliyle semt pazarına girerek karpuz tezgahını ezdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde salı günleri kurulan tarihi semt pazarı, eşine az rastlanır ve tehlikeli bir olaya sahne oldu. 106 Sokak üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan bir kadın sürücü, yolun devamında kurulu olan pazar yeri ile karşı karşıya kaldı.

GERİ MANEVRA YAPMAK İSTERKEN PAZARA GİRDİ

Karşısına çıkan pazar tezgahları ve kalabalık nedeniyle aracıyla geri manevra yapması beklenen sürücü, herkesi şaşkına çeviren bir hamle yaptı. Alkollü olduğu öne sürülen kadın, otomobiliyle doğrudan pazar alanının içine girerek dönüş yaptığı alanda bulunan bir karpuz tezgahını hedef aldı.

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN YOLUNA DEVAM ETTİ

Aracını doğrudan tezgahın üzerine süren kadın, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların çığlıkları arasında ürünleri ezdi geçti. Çevredeki pazarcı esnafı ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterip aracı durdurmaya çalışsa da, kural tanımaz sürücü hiçbir uyarıya aldırış etmeyerek yoluna devam etti.

Yerdeki onlarca karpuz ve kavunu otomobilinin altına alarak paramparça eden sürücü, pazarcı esnafını büyük bir maddi zarara uğrattı. Kalabalığın arasına dalan aracın kimseyi ezmemesi ve olayda yaralanan olmaması ise olası bir faciayı şans eseri önledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Pazar yerinde kısa süreli büyük bir paniğe neden olan olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin pazar tezgahlarının bulunduğu alana pervasızca girdiği ve tezgahlardaki ürünleri ezerek ilerlediği anlar net bir şekilde yer aldı. Emniyet güçleri, hem esnafı zarara uğratan hem de halkın can güvenliğini tehlikeye atan sürücünün tespiti için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Efeler, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Kadın Sürücü Pazara Dalıp Karpuzları Ezd - Son Dakika

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