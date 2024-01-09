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Lüks rezidansta kanlı gece: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Lüks rezidansta kanlı gece: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde lüks bir rezidansın otoparkında birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs aynı silahla kendi hayatına son verdi. Olayda Aydın Aksakdemir ve Şule Tokel hayatını kaybederken, A.K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Lüks rezidansta kanlı gece: 2 ölü, 1 yaralı
09.01.2024 - 23:18,
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Lüks rezidansta kanlı gece: 2 ölü, 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde lüks bir rezidansın otoparkında birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Olay, Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1837. Sokak'ta bulunan lüks bir rezidansta saat akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Aksakdemir birlikte yaşadığı eczacı Şule Tokel ile lüks rezidansın otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında otoparkta bulunan M.K. bağrışmaları duyup ikilinin yanına geldi. Aksakdemir tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp belindeki tabancayı çıkartarak Tokel'e ateş etti. Tartışmayı ayırmaya çalışan M.K. da kurşunların hedefi oldu. Aksakdemir daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah sesini duyan site görevlileri ve komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aksakdemir ve Tokel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, A.K. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aksakdemir ve Tokel'in cansız bedenleri cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Lüks rezidansta kanlı gece: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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